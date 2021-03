Ander Torriko: “Ahora ya sólo debo pensar en volver lo mejor y lo antes posible”

Actualizada 30/03/2021 a las 06:00

Ander Torriko Egaña, central del Helvetia Anaitasuna, asumía ayer con entereza el diagnóstico que pocas horas antes había recibido tras la resonancia a la que se sometió en la Clínica San Miguel: rotura total del ligamento cruzado de su rodilla derecha.

Una grave lesión que deja al conjunto navarro sin la calidad y aportación ofensiva del de Zumaia para lo que queda de temporada, ya que el periodo de baja estimado supera los cinco meses.

“Es un mal diagnóstico, no cabe duda, y he tenido mi momento de bajón. Pero no hay que darle ya muchas vueltas. Ahora ya sólo debo pensar en volver lo mejor y lo antes posible a las pistas. Y animar al equipo en este final de temporada porque hay muchos objetivos y retos bonitos e ilusionantes. Trataré de seguir aportando lo mio aunque sea desde fuera de la pista”, decía el jugador, que el 21 de febrero cumplió 24 años. “Me da mucha pena porque estaba en un buen momento de juego y, sobre todo, por no poder ayudar al equipo en lo que resta de temporada”.

La lesión del central, que tiene una campaña más de contrato con el equipo navarro, se produjo el pasado sábado durante el encuentro en la pista del Ángel Ximénez Puente Genil. Ocurrió en el minuto 11, en un cambio de dirección al efectuar una finta. “Me lo hice yo solo. Fue un gesto raro, se me fue la rodilla”, recordaba.

“No sé, ya entonces, me fui mentalizando. Cada uno conoce su cuerpo... Al principio no se inflamó mucho pero ya, en el viaje de regreso, comenzó a hincharse más y el dolor fue siendo más intenso”, añadía. “No queda otra que pensar ya en la próxima temporada. Esperar unos días a que baje un poco la inflamación de la rodilla, valorar y pasar por el quirófano. Ojalá sea lo antes posible”.



LA LLAMADA DE DUJSHEBAEV

Ayer, entre las muchas muestras de apoyo y ánimo que tuvo, recibió la llamada de dos amigos y jugadores que han sufrido esa misma lesión: Chema Márquez y Dani Dujshebaev, quien hace apenas 10 días volvía a romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha. “Me han contado su experiencia, los plazos... Nos hemos animado y consolado un poco”.

