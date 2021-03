Dura derrota del Helvetia en Puente Genil, con lesión de Ander Torriko

Actualizada 27/03/2021 a las 22:04

Helvetia Anaitasuna cayó derrotado este sábado en el feudo del Ángel Ximénez por tan solo un gol (32-31), pero lo más duro de la derrota fue la lesión de Ander Torriko.

En el minuto 11 del encuentro, el central del Helvetia Anaitasun se lesionó en la rodilla derecha en un movimiento lateral durante una acción ofensiva.

El jugador guipuzcoano tuvo que ser retirado en brazos por sus compañeros hasta el banquillo donde, con gestos de dolor y posteriormente con el rostro muy serio, se aplicó frío en la articulación. No pudo volver a saltar a la pista y, tras regresar a Pamplona, se someterá a pruebas para conocer el alcance de la lesión.

"Preferimos esperar a conocer los resultados de las pruebas médicas. Él está con dolor. No ha podido seguir. Pero no sabemos qué es lo que tiene exactamente y hay que esperar a ese diagnóstico. Mejor no sacar conclusiones precipitadas", explicó el técnico Quique Domínguez, quien reconoció que el vestuario verdiblanco estaba "en vilo y pendiente" de lo que los resultados dictaminen. "Esperemos que no sea grave. Ojalá sea lo menos posible", añadió.

El Ángel Ximénez no había vencido nunca al conjunto navarro en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil, y se afianza en la primera mitad de la tabla después de un partido reñido, lo que le permite consolidarse como el mejor local de la Asobal tras el Barcelona y empezar a soñar con Europa.

El duelo de estilos quedó patente desde el arranque. El dinamismo del Anaitasuna tuvo su efecto con un parcial de 0-3 tras el primer tanto del local Anderson Mollino, aunque los anfitriones fueron tomando el pulso desde la defensa para evitar el despegue de los navarros (4-4).

El equipo cordobés notó la presión y replicó sacando partido a sus armas más tradicionales, con el brasileño Anderson Mollino y Juan Castro como líderes de su ataque para poner al Ximénez con su primera ventaja (8-7).

Los de Paco Bustos se mantenían arriba en una fase en la que el equipo pamplonés metió más velocidad, pero también cometió más errores por precipitación.

El Ángel Ximénez controlaba la situación, pero sin conseguir despegarse en el marcador. El internacional Juan del Arco, encadenando goles sin fallo, abanderó la reacción del Anaitasuna para colocar el empate (13-13) a falta de cinco minutos.

Sin embargo, las paradas de De Hita y la amenaza múltiple del ataque local llevaron a los de Puente Genil a irse al descanso por delante (17-14).

La reanudación fue electrizante, con Del Arco como argumento más poderoso del Anaitasuna y el Ximénez exprimiendo su potencia como bloque, con mucha motivación en defensa.

Los locales elevaron su renta a cinco goles (20-15) y minaron la resistencia de su adversario, que se vio contra las cuerdas. El Anaitasuna sacó su orgullo y comenzó una remontada que le llevó a empatar (28-28) a menos de cinco minutos para la conclusión, pero un formidable Álvaro de Hita salvó el resultado con sus paradas.

FICHA TÉCNICA

32 - Ángel Ximénez (17+15): Adi Ahmetasevic; Marcio Da Silva (2), José Cuenca (1), Javier García (1), Vicente Poveda (4), Anderson Mollino (3), David Estepa (4) -equipo inicial-, Álvaro de Hita (ps), Juan Castro (4), Joao Pedro (7), José Manuel Padilla (1), Mihajlo Mitic (2), Manu Díaz (3) y Jesús Melgar (.).

31 - Helvetia Anaitasuna (14+17): Patrick Bols; Eduardo Fernández (4), Xabier Etxeberría (3), Ander Torriko (1), Aitor García (3), Carlos Chocarro (4), Juan del Arco (9) -equipo inicial-, Marcos Cancio (ps), Álvaro Gastón (1), Ibai Meoki (3), Héctor González (-), Guillermo Fischer (-), Ander Izquierdo (3), Aitor Domingo (-) y Ruslan Dashko (-).

Parciales cada 5 minutos: 1-3, 4-6, 8-7, 11-9, 13-12, 17-14 (descanso), 21-16, 23-18, 24-21, 27-24, 29-18 y 32-31 (final).

Árbitros: García Mosquera y Rodríguez Rodríguez. Excluyeron al local Marcio Da Silva y a los visitantes Eduardo Fernández, Aitor Domingo y Héctor González.

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimA quinta jornada de la Liga Sacyr Asobal, disputado en el pabellón Alcalde Miguel Salas de Puente Genil ante unos 300 espectadores.