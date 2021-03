Gurbindo: "Llevaba dos años sin venir a la selección pero es como si hubiera sido una semana"

Actualizada 12/03/2021 a las 06:00

Casi dos años. Es el tiempo en el que el pamplonés Eduardo Gurbindo Martínez ha estado fuera de las convocatorias de la selección nacional absoluta. Un tiempo en el que tuvo que rechazar por dos veces la llamada del seleccionador Jordi Ribera por los problemas físicos que ha arrastrado tras lesionarse la rodilla en mayo de 2019. Un mes antes, en Melilla, el lateral navarro del HBC Nantes compartía su última concentración con los Hispanos. Hasta que este pasado miércoles, en el Ondrej Nepela Arena de Bratislava, donde volvió a enfundarse la roja para jugar y volver a anotar en el duelo que España disputó frente a Eslovaquia dentro de la EHF EURO Cup 2022 (18-30).

Casi dos años después, ¿cómo está siendo el reencuentro?

Estupendo. La verdad es que todo este tiempo nos hemos visto muy poco, a algunos en algún partido de ‘Champions’ o de liga, pero poco más. Pero llevaba dos años sin venir y es como si hubiera sido una semana. Es una gozada. El ambiente sigue igual, el grupo como siempre, el sistema tampoco ha variado... En lo único que he notado más cambio ha sido a la hora de entrenar. Con Jordi (Ribera) se entrena más intenso, más duro, sin tantos descansos... En el Nantes es otro ritmo. Pero bueno. Me he sentido muy cómodo y muy contento.

El selecionador ha estado muy pendiente de su recuperación, pero ¿creía que ya no iba a volver a la selección?

Jordi ha estado muy pendiente este último año y medio. La verdad. Ya me llamó en octubre y tuve que decirle que no. También en diciembre. Pero tengo claro que a la selección hay que venir bien y a darlo todo. Si no estás a tope, no puedes decir que sí. Desde que empecé ya a jugar en septiembre, después de la doble intervención en la rodilla, confiaba en poder volver. Luego, en octubre volví a tener dolores y tuve que volver a parar. Pero ya, desde inicios de este año, estoy jugando bien, la rodilla está aguantando y cuando Jordi me llamó...

A la tercera fue la vencida...

Jaja. La verdad es que me supo mal decirle que no a las dos primeras. Pero cuando no se puede, no se puede. Ahora ya creo que era el momento adecuado.

El miércoles jugó ya ante Eslovaquia y el resultado fue positivo...

Fue bien, sí. El equipo ganó y, además, jugué bastante. Me encuentro muy bien. Para mi, personalmente, es una alegría muy grande poder volver a jugar con este grupo. Estoy encantado. A ver si el sábado (mañana) ante Argentina sale todo igual.

A cuatro meses de los Juegos y con la plaza de la selección asegurada, ¿se permite soñar?

Sinceramente, a todos nos gustaría ir a unos Juegos. ¿A quién no? Pero también es cierto que, a estas alturas, ni lo he pensado. De verdad. Después de todos este tiempo y lo que ha pasado, me apetecía volver a la selección, volver a disfrutar. Darlo todo, por supuesto. Pero creo que, con los dos años que llevan, ahora mismo tanto Alex (Dujshebaev) como (Jorge) Maqueda están un escalón por encima. Eso sí, si tengo una oportunidad de ir, trataré de aprovecharla al máximo.

Por primera vez en su carrera, estos días comparte habitación el otro navarro de la selección, Iosu Goñi...

Sí. Nunca habíamos estado juntos. Nos llevamos muy bien. Nos entendemos y nos reímos mucho. Tenemos muchos puntos en común. Nos ponemos a hablar y no paramos. No nos aburrimos, la verdad.

Y a todo esto, siempre muy pendiente de su casa en Francia...

Sí. A cada poco miro el móvil. Al acabar el entrenamiento, tras la cena, antes de irme a dormir, al levantarme...

En breve va a ser padre por primera vez... un niño.

Sí, sí. En principio está previsto que nazca para finales de este mes pero... Nunca se sabe. Estoy con esa incertidumbre y esa tensión. Es lo más importante. Espero que se cumpla. Ya le he comentado a Elena (Mileva, su pareja) que aguante estos días... (ríe). El sábado jugamos y voy para allí.