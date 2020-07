Juan del Arco ya luce el verde del Helvetia Anaitasuna

Actualizada 23/07/2020 a las 06:00

El Helvetia Anaitasuna presentó este miércoles al internacional Juan del Arco un día después de que la plantilla comenzase los entrenamientos. El lateral izquierdo regresa al balonmano español procedente del balonmano francés, donde ha jugado en dos clubes en la última temporada: Tremblay-en- France (que disputa la máxima categoría) y, desde enero, el Limoges Hand 87 (Proligue, segunda división). Del Arco debutó en la Liga Asobal con el BM Granollers en 2009 y suma una larga trayectoria en diferentes clubes. En 2006 fue subcampeón de Europa con la selección española.

“Esta es la tercera vez que habíamos hablado para mi fichaje. Estoy muy contento de la llegada. Tengo referencias muy buenas y estoy convencido de que estaremos bien”, declaró el jugador.

El lateral madrileño no ha tenido suerte en este último periplo galo (apenas jugó 4 partidos con el Limoges, anotando 7 tantos y viendo tres exclusiones).

“En lo personal aportaré lo máximo al equipo. Estas dos últimas temporadas han sido complicadas y me gustaría recuperar el nivel que tenía hace tres años”, explicó Del Arco.

Junto a él hay seis fichajes más para esta temporada que se sumarán al nuevo proyecto del Helvetia Anaitasuna. “Estos días de llegada han sido intensos, ya nos han podido transmitir la filosofía de Anaita y ahora hay que asimilarla”.

El lateral puntualizó también sobre la incertidumbre de los otros equipos de la Liga Asobal. “Se han traído jugadores que no son tan conocidos, no se sabe el nivel que puede llegan a tener. No sabemos cómo va a ir el año, haremos lo mejor posible para llegar al inicio bien”.

TRAYECTORIA

2009-2015. BM Granollers



2015-2016. El Jaish SC (Qatar)



2016-2017. US Ivry (Francia)



2017-2019. Logroño



2019-2020. Tremblay en France y Limoges Hand 87



En 2016 fue subcampeón Europeo con la selección española

