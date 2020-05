Ugarte: “No tengo nada que reprochar a Anaitasuna”

22/05/2020 a las 06:00

Ha sido el pivote ofensivo del Helvetia Anaitasuna en las últimas 5 temporadas, recaló procedente del Huesca para relevar a un jugador carismático como Ricard Reig y se ha convertido en uno de los pilares del vestuario con el 24 a la espalda. El irunés Ander Ugarte Cortés, de 30 años, ha sabido además labrarse el cariño de la afición y de un club con el que se identificó desde el primer momento y en el que se ha involucrado, formando en las últimas tres temmporadas a los pivotes de la cantera en el programa de tecnificación. Por eso, su salida del equipo -anunciada el pasado miércoles junto a las de Henrik Norlander, Mladen Krsmancic, Anderson Mollino, Leandro Semedo y Pere Vaquer- ha “dolido” aún más. “No es fácil despedirte de un amigo. Un jugador muy especial, de casa por todo lo que ha sido y es, un gran profesional y aún mejor persona si cabe”, afirmó ayer Miguel Ollacarizqueta, presidente de la sociedad. “Siento de veras no darte la despedida por todo lo alto como te mereces. Tenemos esa pequeña gran deduda contigo y sabes que Anaita siempre paga sus deudas”, añadió en la videoconferencia de despedida al pivote.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento. Han sido mis mejores cinco años de balonmano, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. No tengo nada que reprochar al club, al que considero un club ejemplar, de 10. Estoy muy orgulloso de haber formado parte de él”, explicó el jugador, quien aún no tiene decidido su futuro más allá de continuar dando pasos en su formación como abogado. “Me ha coincidido en esta situación y la cosa va más tranquila. Pero en ello estoy. Espero poder volver a Anaitasuna como visitante en otro equipo de Asobal. Y, si no, volveré como aficionado. Seguro”.

Ugarte -quien ha estado entrenado por Iñaki Pérez, Juanto Apezetxea e Iñaki Aniz- reconoció que estas cinco temporadas han sido especiales. “He crecido en todos los aspectos. Personalmente me han servido para acabar mi carrera y afianzar la relación con mi novia (Neri). Y en el ámbito deportivo, jugar competición europea también me ha ayudado a crecer como jugador, a tener unas experiencias que, de otra forma, no hubiera conseguido”, recalcó, tras mostrar de nuevo su agradecimiento a los compañeros, “los que siguen y con los que he ido coincidiendo”, y lamentar las circunstancias del adiós. “Al final, después de ver año tras año como a los que se iban les daban un pañuelo rojo, me voy a quedar sin él”, dijo riendo. “Me llevo muy buen sabor de boca de Pamplona. Me quedo con las relaciones, con las personas. No he tenido problemas con nadie y eso es para mi lo más importante”.

En su trayectoria como verdiblanco, Ugarte tenía grabados dos momentos. “El primero de ellos fue el partido europeo contra el Benfica, con La Catedral llena. Ganarlo fue una explosión de alegría que no se me olvidará jamás”, dijo, rememorando la goleada (35-28) que les valió un histórico pase a los cuartos de la Copa EHF en 2017. “El otro fue un día, en una época mala que teníamos, que llegamos al vestuario y estaba lleno de mensajes de apoyo que habían pegado los Zaleak. Se agradeció mucho. Siempre nos han apoyado”.

El internacional Aitor García se perfila como sustituto

Aunque son señas de identidad del club, el Helvetia Anaitasuna va apostar aún más por la cantera y por ajustar su presupuesto ante la incertidumbre económica que se presenta por la crisis generada por la Covid-19. Son dos de las razones por las que Ander Ugarte no pudo renovar y que, para su puesto como pivote ofensivo, se perfile Aitor García, internacional júnior (19 años) de la cantera verdiblanca. “ La situación actual nos hace tener bastante prudencia en el tema económico”, reconocía Javi Gracia, director deportivo quien, además, reconocía que “también hay que ir dando el paso a los jóvenes que vienen empujando fuerte”. No obstante, reconoció “su pena” por la salida de Ugarte, “un jugador trabajador y que nunca a puesto un pero a nada” y con quien les “hubiera gustado seguir contando”. “Las actuales circunstancias mandan”.

