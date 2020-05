Ambros Martín: "En este momento mi prioridad es el balonmano femenino"

Actualizada 11/05/2020 a las 19:10

El técnico español Ambros Martín, seleccionador femenino de Rusia y entrenador el Rostov-Don ruso, aseguró, pese a no descartar la posibilidad de intentar en un futuro la aventura en el balonmano femenino, que su “prioridad” en estos momentos es el balonmano femenino.

“Aunque es verdad que en algunos momentos y todavía tengo la idea de intentar entrar en el balonmano masculino, mi prioridad en estos momentos es el femenino e intentar cumplir los objetivos que me he marcado: ganar la Champions con el Rostov y poder disputar los Juegos Olímpicos”, señaló Martín, exjugador del conjunto navarro desaparecido Portland San Antonio en un encuentro organizado con los medios por la Federación Española de Balonmano.

Un sueño olímpico que el preparador canario, pese a admitir cierta “preocupación” no cree que se verá truncado por la sanción de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que excluyó al equipo olímpico ruso de los Juegos de Tokio, si la selección rusa logra el billete para Tokio en los preolímpicos del próximo año.

“Esa preocupación estaba en el aire, pero lo que nos preocupaba era el poder clasificarnos, es decir el preolímpico. Desde la propia Federación se nos dijo que estuviésemos tranquilos, que nos centráramos en lo deportivo, porque posteriormente no iba a haber ningún problema y así lo creo yo, porque lo que nos ganemos en la cancha, no creo que absolutamente nadie nos lo puede quitar”, explicó el técnico.

Y es que tras ganarlo todo a nivel de clubes con el Györi húgaro, con quien ganó cuatro Ligas de Campeones, el “sueño” de Ambros Martín es participar en los Juegos Olímpicos con la selección rusa a la que llevó a la medalla de bronce en el último Mundial.

“Es un sueño por cumplir, porque en mi etapa como jugador nunca pude estar con la selección y nunca pude estar en una Olimpiada y es lo que realmente anhelo”, indicó Martín.

No obstante, el entrenador español no renuncia a ganar con su equipo, el Rostov-Don ruso, la Liga de Campeones, pese a la “incertidumbre” que pesa sobre la máxima competición femenina a causa del coronavirus.

De hecho, la Federación Europeo de Balonmano (EHF) plantea dos distintos escenarios para completar la competición, en función de la evolución de la pandemia.

En el primero, los cuatro mejores equipos de la fase de grupos disputarían en el mes septiembre en la misma semana los cuartos de final y la Final a Cuatro, mientras que en el segundo, sólo los dos mejores de cada grupo disputarían en octubre la fase final.

Esta última opción que dejaría fuera de la competición al Rostov-Don de Ambros Martín, tercero del grupo A tras la conclusión de la fase de grupos.

“Sería difícil de entender que no pudiéramos estar en la Final Four por una clasificación anterior, que no era definitiva. No sería fácil de aceptar, por lo que nos gustaría tener desde el punto de vista deportivo el derecho de poder pelear por estar en la Final Four”, afirmó el técnico.

Un Ambros Martín al que como recalcó, le “gusta competir y le gusta ganar”, por lo que condicionó cualquier posibilidad de intentar el paso al balonmano masculino a encontrar un proyecto que le permita competir por la victoria.

“Lo de entrenar a un equipo masculino, que es algo que sí tengo en mente, no dependería de una situación financiera, sino de la situación deportiva. Yo tengo muy claro porque estoy en el balonmano, me gusta la competición y a mí me gusta ganar, por lo cual creo que todo pasaría por tener la posibilidad de tener un equipo competitivo, que tenga opciones de llegar a ganar, independientemente de cuestiones financieras”, concluyó Martín.