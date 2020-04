Iñaki Aniz no seguirá como entrenador del Helvetia Anaitasuna

Actualizada 16/04/2020 a las 12:01

La segunda etapa de Iñaki Aniz Legarra como entrenador del Helvetia Anaitasuna toca a su fin. El club navarro anunció el miércoles lo que se venía rumoreando semanas atrás: el técnico pamplonés no continuará en el banquillo verdiblanco la próxima semana.

La decisión de no hacer efectiva la opción para ampliar su contrato llega después del acuerdo del club con Aniz, quien ya en la semana de la Copa del Rey había deslizado la posibilidad de que el equipo necesitase un cambio y una nueva motivación ante la dinámica en la que los resultados no estaban acompañando al trabajo que la plantilla realizaba en los entrenamientos. No obstante desde el club se seguía apostando por el trabajo realizado por el técnico pamplonés, especialmente por su labor y apoyo a la cantera. El equipo había cumplido su objetivo de jugar la fase final de la Copa del Rey aunque, en la Liga Asobal (paralizada desde la jornada 20ª, 14 de marzo), mantenía una dinámica irregular, ocupando el puesto 13º, a sólo 2 puntos de los puestos de descenso.

Miguel Ollacarizqueta, presidente del club navarro, expresó “el agradecimiento a Iñaki Aniz por el gran trabajo realizado y por la dedicación y compromiso con Helvetia Anaitasuna. Su implicación con los valores del proyecto, como, por ejemplo, la promoción de la cantera y jóvenes valores, así como la consecución de objetivos deportivos como la clasificación para la fase final de Copa del Rey avalan su buen hacer. Por ello, le deseamos lo mejor de aquí en adelante y sabe que la Catedral será siempre su casa”.

No obstante, finalmente y tras meditarlo durante estas últimas semanas, Aniz y Anaitasuna han decidido "de común acuerdo" separar sus caminos al final de esta temporada. Aniz ya dirigió al equipo navarro en la temporada 2014-2015 aunque, en aquella ocasión y por una decisión personal al considerar que había acabado un ciclo, decidió no continuar en el equipo por sorpresa y pese a los buenos resultados obtenidos, dejando al equipo clasificado para jugar en Europa.

Quique Domínguez, ex entrenador de Teucro y un técnico que ya sonó hace dos temporadas para recalar en la entidad navarra al tener un perfil muy similar al de Aniz, es uno de los principales candidatos a sustituir al pamplonés.De hecho,ya anunció su decisión de no renovar con el Atlético Novás -de División de Honor Plata- al haber recibido, presumiblemente, una oferta de un club de Asobal.