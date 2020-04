Gurbindo, subcampeón de la Starligue francesa

15/04/2020 a las 06:00

“Era una decisión que se venía venir. Hace ya dos o tres semanas que se venía comentado la posibilidad y creo, sinceramente, que dar por concluido el campeonato era lo más lógico”. El pamplonés Eduardo Gurbindo, lateral del Nantes, asumía con naturalidad la decisión del comité directivo de la liga francesa hecha pública este martes, 14 de abril, de suspender la Lidl Starligue, así como los partidos que faltaban por disputarse de la Copa de la Liga y la Copa de Francia, dar por finalizada la temporada debido a la crisis creada por el coronavirus. La competición estaba parada desde el 13 de marzo, no tendrá descensos (la próxima temporada aumentarán los clubes en la máxima categoría a 16) y el Paris Saint Germain (actual líder) se hace con el título de campeón, con 3 puntos sobre el Nantes, 5 al Nimes, 7 al Montpellier y 8 al Toulouse .

Una situación que hace que el navarro finalice subcampeón de la liga en la máxima categoría gala tras una temporada para olvidar por una lesión de rodilla que le ha hecho pasar dos veces por el quirófano. “El año que llegamos a la final de la Champions me sentí igual de metido en el equipo que esta temporada, aunque no haya podido jugar. He estado con ellos, he ido a los partidos… y para todos el hecho de ser segundos, con lo que conlleva de un billete para la Champions a la espera de que la Federación Europea no diga lo contrario, es un premio, el objetivo que nos marcábamos”, dice, lamentando -eso sí- la oportunidad perdida de sumar nuevos títulos - ganó ya un Trofeo de Campeones y una Copa de Francia -cuando su equipo “iba a jugar la Final a 4 de la Copa de la Liga y estaba en semifinales de la Copa de Francia”.

El PAUC de Goñi, sexto

No ha sido el final deseado, sin embargo, para el otro navarro en la liga francesa. Iosu Goñi, en su última temporada en el Pays d’Aix, se queda sexto y a dos puntos de las plazas europeas para la próxima campaña. “La decisión de terminar la han tomado los responsables teniendo muy en cuenta muchos factores y es adecuada. Me parece acertada. Sin duda. Entre otras cosas porque, físicamente, los jugadores no íbamos a llegar bien a una posible reanudación. También me parece bien el hecho de que haya campeón pero no descensos. La próxima temporada habrá 16 equipos y más partidos. Era una opción que ya se barajaba y que se ha adelantado por esta situación”, asegura el de Barañáin.

“La única decisión más discutible para muchos es que se deje como clasificación definitiva la que había al darse el parón, con casi toda la segunda vuelta sin jugar. Eso ha hecho que, por ejemplo, Toulouse entre en Europa y nosotros nos quedemos a 2 puntos. Quizá había otras opciones, como la de distribuir las plazas europeas como fueron la pasada temporada. Pero bueno…”, reconocía, sin proponer una solución similar a la que se ha dado en Francia para la Liga Asobal en España. “Es complicado. La opción de jugar en junio… uf. La veo muy difícil. De poderse hacer, se juntaría demasiado con el arranque de una nueva temporada y eso sería físicamente muy duro para los jugadores”.

Precisamente, la suspensión gala le viene bien a Gurbindo para acabar de recuperarse de la lesión derodilla. “Voy cada día mejor y el saber que ya no hay partidos, quieras que no, me quita presión. Ahora ya sólo pienso en trabajar bien y con tranquilidad para estar lo mejor posible en el inicio de la próxima temporada”.

Goñi cambiará de club, pero seguirá en Francia

Su decisión estaba tomada desde hace ya tiempo. Antes de que se diese por concluida oficialmente la Lidl Starligue. Iosu Goñi Leoz, lateral de Barañáin, no continuará la próxima temporada en el Pays d’Aix UC, su actual conjunto y con el que acaba contrato..

El navarro, bicampeón europeo con los ‘Hispanos’ y que busca seguir teniendo minutos de juego, ya tiene apalabrado su incorporación un nuevo conjunto aunque, por el momento y por deferencia, no lo desvela a la espera de que sea su próximo conjunto el que lo anuncie.

“Lo único que sí puedo decir ya es que me quedo aquí, seguiré jugando en Francia”, reconocía Goñi, de 30 años y quien llegó en 2013 a la disciplina del PAUC. Se da la circunstancia que, de esta forma, no podrá coincidir en la próxima campaña con un navarro que llegará a ese club: el portero pamplonés Sergey Hernández, actual meta del Logroño y que también ha debutado con la selcción absoluta.

El ex antoniano Kjelling y la situación noruega

El exjugador internacional noruego Kristian Kjelling, que jugó tres temporadas en el desaparecido Portland San Antonio -hasta 2009- y cuatro en el Ademar, ve la situación en su país “controlada y sin ningún nerviosismo entre la población” ante la pandemia del coronavirus.

Desde Billingstad, localidad a las afueras de Oslo en la que reside el actual entrenador del Drammen HK, el ex lateral izquierdo no encuentra comparaciones en su país con la situación en España.

“En Noruega el confinamiento es relativo.Aunque los niños no van al colegio, aún se puede salir a la calle con cierta normalidad, siempre siguiendo las recomendaciones e intentando evitar aglomeraciones”, dice.

De hecho, la cifra de fallecidos en el país nórdico en la actualidad se sitúa en 131. “No es habitual ver a la gente por la calle con mascarillas”. A pesar de ello, las cifras de paro han crecido, según Kjelling, “situándose en números parecidos a la crisis de los años 30”.

