Anaitasuna se impone por la mínima ante un combativo Sinfín

Actualizada 11/05/2019 a las 21:44

El Helvetia Anaitasuna se impuso por la mínima este sábado en 'La Catedral' ante el Blendio BM Sinfín (28-27) en un partido marcado por las imprecisiones de ambos conjuntos y la igualdad en la pista.



La intensidad fue la nota dominante en los primeros compases del choque y así ni locales ni visitantes lograron imponerse al otro.



La exclusión del jugador del Sinfín, Darko Dimitrievski, en el minuto 7, favoreció que los pupilos de Iñaki Aniz consiguieran una ventaja en el luminoso de dos tantos (5-3), cumplidos los diez minutos del partido.



El encuentro entró en una fase de imprecisiones y errores en los pases por parte de ambos equipos, aunque la disputa en el balón no decayó, si bien fue el Helvetia Anaitasuna el que se mostró más eficaz ante la portería defendida por Samuel Ibáñez.



Lo intentó el conjunto cántabro en un atisbo de remontada -llegó a quedarse a un tanto del empate (11-10, min.25)-, pero el cuadro pamplonés, merced a una buena labor defensiva y las paradas de su portero Bols, consiguió mantener en todo momento la renta adquirida.



No ayudó a los de Rodrigo Reñones la exclusión de Luis Pla en el minuto 26, que Helvetia Anaitasuna aprovechó para aumentar su resultado favorable antes de llegar al descanso.



La exclusión de Bazán nada más comenzar el encuentro no amedrentó a los de Aniz que propusieron un juego rápido en 'La Catedral' y, así, el guión de la primera parte siguió en la segunda.



A falta de quince minutos para el final, los locales mantenía la superioridad en la pista, pero los visitantes cada vez reducían más la distancia hasta quedarse a un tanto del empate (22-21, min. 46), algo que obligó a Aniz a pedir tiempo muerto.



La exclusión de Ángel Basualdo en el minuto 47, la lesión de Luis Pla unos minutos antes, y un tanto de Mladen Krsmancic salvaron a los de Pamplona, que mantuvieron la ventaja en el luminoso. No obstante, un tanto de Alberto Pla muy discutido por los locales puso el empate a un tanto.



Helvetia Anaitasuna, aunque se encomendó a defender el resultado favorable, cedió metros a favor del Sinfín, que se mostró muy ambicioso en el ataque, aunque pecó de eficacia.



Las paradas del portero local Bols contribuyeron a que Helvetia Anaitasuna liderara el marcador, no obstante, a cinco minutos para el final del encuentro, los locales solo superaban a su rival en un tanto.



Los tantos de Ander Ugarte y Carlos Chocarro y un larguero del jugador del Sinfín, Ignacio Valles, acabó por decantar el duelo a favor del Helvetia Anaitasuna.



FICHA TÉCNICA



28 - Helvetia Anaitasuna (14+14): Bols; Bazán (2), Etxeberria (1), Krsmancic (3), Pujol, Ceretta (3), Goñi (1) -siete inicial- Gastón (1), Méndez (4), Meoki (3), Chocarro (3), Aguirrezabalaga (1), Ander Ugarte (3), Nantes (4).

27 - Blendio Sinfín (11+16): Samuel Ibáñez; Ander Torriko (5), Carlos Lastra, Héctor Sola (2), Herrero (4), Valles (3), Darko Dimitrievski (5) -siete inicial- Muñiz, Alberto Pla (6), Postigo (2), Luis Pla, Basualdo.

Árbitros: Sergio Rodríguez y Andrés Rosendo. Excluyeron a Bazán, por parte del Helvetia Anaitasuna, y a Darko Dimitrievski, Luis Pla y Ángel Basualdo, del Blendio Sinfín.

Marcador cada cinco minutos: 2-2 , 5-3 , 7-5 , 9-7 , 11-10 , 14-11 (descanso); 17-15, 21-17, 22-20 , 25-22 , 26-24 , 28-27.

Incidencias: encuentro correspondiente a la vigésimo octava jornada de la Liga Asobal. Pabellón Anaitasuna, 1.000 espectadores.

