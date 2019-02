El Anaitasuna se aleja del descenso tras vencer al Teucro

23/02/2019 a las 23:32

El Helvetia Anaitasuna pone tierra de por medio con los puestos de descenso, de los que les separa ya siete puntos, tras derrotar (28-32) en Pontevedra a un Condes de Albarei Teucro que, lastrado por las importantes bajas con las que llegaba a esta cita, solo se mantuvo vivo por los once goles de Davor Cutura.



Fueron los gallegos, que llegaban a este partido con mayor necesidad de sumar, los que tomaron la iniciativa y, al poco de comenzar, se adelantaron en el electrónico (2-0, min.1) pero el partido pronto se igualó y el Anaitasuna logró su primera ventaja (3-4, min.3) para ya no ceder espacio a los locales.



A partir de ahí los navarros, apoyados en los goles de Chocarro -que cumplía 200 partidos en Asobal- y en los fantásticos lanzamientos exteriores de Vaquer, comenzaron a alejarse en el marcador (4-7, min.7), aunque los teucristas aprovecharon su primera superioridad numérica, tras la exclusión de Aguirrezabalaga, para recortar distancias.



Fue, sin embargo, un espejismo y el Anaitasuna poco a poco fue incrementando el ritmo del partido aprovechando la falta de intensidad defensiva de los gallegos y su ausencia de ideas en ataque, lo que sumado a dos pérdidas de balón de Cutura les permitió alcanzar su máxima diferencia (10-16, min.21)



El entrenador local, Luis Montes, recurrió entonces a su segundo tiempo muerto para dar oxígeno a los suyos y aportarles cierta tranquilidad, pero un intercambio de goles liderado por Cutura y Fischer por parte de los pontevedreses y por los visitantes Vaquer, Méndez y Etxeberría mantuvo las distancias y el Anaitasuna se fue al descanso cinco goles arriba (15-20).



Tras la reanudación, se mantuvo la tónica de la primera parte y los navarros, gracias a la gran efectividad de Gastón desde el extremo derecho de la pista, prácticamente sentenciaron el partido (17-24, min.35) ante la falta de ideas de un Teucro que, a pesar del pesimismo que había en la grada, no bajó los brazos.



Poco después, el Anaitausa se enfrentó a su momento más delicado cuando las exclusiones de Krsmancic y Bazán permitieron a los gallegos respirar y colocarse a tan solo tres goles en el marcador (21-24, min.43), lo que dio lugar a una fase del encuentro en la que los nervios parecieron apoderarse de ambos equipos.



Fue entonces cuando apareció el pivote visitante Ugarte, que logró convertir dos penaltis bastante discutidos por los locales y logró tranquilizar a los suyos que, a partir de ahí, tan solo tuvieron que administrar su ventaja y responder a los goles que marcaba un Teucro cuyos jugadores se mostraron más acertados en esta segunda mitad.



En el tramo final del partido (25-31, min.57), los gallegos mostraron un juego más dinámico y, aprovechando la extraordinaria efectividad de Cutura (11 goles en 12 lanzamientos), dieron algún que otro susto a sus rivales hasta colocar el 28-32 definitivo.



Ficha técnica:

28 - Condes de Albarei Teucro: García Lloria, Poveda (1), Gehrhardt, Fischer (6), Bela, Mosquera, Sergio Pérez (6) -siete inicial- Santana (ps) (1), Moyano, Rial, Samu Gómez (2), Davor Cutura (11), Yano, Diego Prada y Samu Pereiro (1).

32 - Helvetia Anaitasuna: Bols, Méndez (3), Etxeberría (2), Krsmancic (4), Chocarro (6), Vaquer (6), Ugarte (5) -siete inicial- Salazar (ps), Gastón (3), Bazán, Meoki (2), Pujol, Ceretta, Goñi, Aguirrezabalaga y Nantes (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-6, 6-8, 8-11, 10-15, 12-18, 15-20 (descanso); 17-23, 19-24, 21-24, 23-27, 25-29, 28-32 (final).

Árbitros: Colmenero Guillén y Rollán Martín (colegio castellano-leonés). Excluyeron a Bela, Gehrhardt y Poveda por parte del Teucro, y a Aguirrezabalaga, Bazán (2) y Krsmancic por parte del Anaitasuna.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la liga Asobal, disputado en el pabellón municipal de Pontevedra ante unos 2.000 espectadores.

