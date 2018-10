Cristian Martínez da un salto a la inversa

25/10/2018 a las 06:00

A lo que los jugadores de la base desean es llegar a una categoría nacional, y de ahí, dar el salto a Plata o, en los mejores casos, a Asobal. Sin embargo, el navarro Cristian Martínez Buldain (Uroz, 19-07-1986) ha hecho esta temporada lo contrario: pasar de jugar en Asobal con el Helvetia Anaitasuna a Primera Nacional, de la mano del Uharte. “Decidí no seguir en Anaita porque creo que había cumplido un ciclo en mi vida y en el deporte. El balonmano no me ha decepcionado. Uno de los ma

Selección DN+