El Anaitasuna no levanta cabeza y pierde por la mínima en Alcobendas

21/10/2018 a las 13:35

El Helvetia Anaitasuna cae ante el Secin Group Alcobendas, en un encuentro en el que los madrileños volvieron a demostrar la transformación radical que muestran cuando juegan como local.

Y es que si el conjunto madrileño cuenta por derrotas todas sus salidas, incluida la eliminatoria de la Copa del Rey que le enfrentó el pasado miércoles con el BM. Torrelavega, equipo de la División de Honor Plata, al abrigo de su público, los de Ángel Castaño se convierten en un equipo realmente competitivo.

Tal y como este domingo pudo comprobar el Helvetia Anaitasuna, un equipo diseñado para luchar por objetivos mucho mayores que los del Alcobendas, que cayó atrapado en el batalla táctica en la que los locales necesitan convertir sus partidos para tener la más mínima opción de ganar. Lastrados por su inferioridad física, como refleja el hecho de que el jugador más grandes de los madrileños sea el pivote Javi Rodríguez, un chaval de apenas 16 años que debutó este domingo en la Liga ASOBAL, el Alcobendas necesita apoyarse en la estrategia para poder competir.



Especialmente en defensa, donde los locales, como recalcó el preparador Ángel Castaño, deben tratar de forzar a sus rivales a elaborar al máximo sus ataques para impedir que el juego derive en una sucesión de unos contra uno en los que el Alcobendas tiene poco o nada que hacer. En definitiva, jugar con la paciencia de sus oponentes, un peligroso juego como pudo comprobar este domingo el Helvetia Anaitasuna, que durante muchos minutos careció de la calma necesaria para hacer valer su ventaja de kilos y centímetros.



Y eso que los navarros no pudieron empezar mejor, moviendo con celeridad y criterio el baló hasta encontrar a los extremos, en particular, a Carlos Chocarro, que con sus tres tantos permitió la primera escapa (4-6) del Anaitasuna en el marcador.

Pero cuando todo parecía más favorable para los visitantes, los de Iñaki Aniz comenzaron a perder la serenidad ofensiva que habían mostrado hasta entonces con precipitados lanzamientos que permitieron entonarse al portero local.

Una circunstancia que permitió al Alcobendas no sólo ya igualar la contienda, sino situarse con una ventaja de dos tantos (9-7), tras un contundente parcial de 5-1 que encendió todas las alarmas en el banquillo del Helvetia Anaitasuna, obligado a pedir con urgencia un tiempo muerto.



Parón que pareció devolver la calma a los de Pamplona, que con la salida a la pista del central serbio Mladen Krsmancic e Ibai Meoki, recobraron la paciencia para hacer circular el balón hasta encontrar al hombre libre. En esta ocasión, el extremo Álvaro Gastón que con sus goles no sólo permitió al Anaitasuna llegar con ventaja al descanso (12-13) sino que pareció mostrar a los navarros el camino para llegar a la victoria. Una lección que los de Iñaki Aniz se dejaron olvidada en los vestuarios, tal y como se demostró en el arranque de la segunda mitad, en la que el ataque del conjunto navarro volvió a estar marcado por las prisas y al precipitación.



El combustible que necesita el Secin Group Alcobendas para alimentar su vertiginoso juego de contraataque, el arma que los locales necesitan para abrir brecha (20-17) en el marcador. Una renta que los madrileños, pese a su inexperiencia y juventud, lograron conservar hasta los minutos finales, en los que una exclusión del islandés Stefan Thorssson, permitió al Anaitasuna situarse a tan sólo un tanto (26-25) a un minuto y medio para la conclusión. Pero entonces surgió la figura del portero bielorruso Dzmitry Patotsky, el héroe de la victoria sobre el Quabit Guadaljara, que con una soberbia parada al lanzamiento de seis metros de Carlos Chocarro acabó con las esperanzas de victoria de los navarros.



Y es que ni nada, ni nadie pudo arrebatar ya el triunfo (27-26) a un Secin Group Alcobendas, que no sólo sumó su segundo triunfo consecutivo en casa, sino que logró escapar de los puestos de descenso que hasta ahora siempre había ocupado

Ficha técnica:

27 - Secin Group Alcobendas: Patotsky; Crespo (-), Catalina (3), De la Rubia (3, 1p), Nieto (3), Mikel Martín (3) y López Boyarizo (2) -equipo inicial- Torres (ps), Santi López (5), Pelidija (-), Velasco (4), Ortega (4), Gimeno (-), Thorsson (-),Javi Rodríguez (-) y Nevado (-)

26 - Helvetia Anaitasuna: Bols; Gastón (4), Vaquer -(), Bazán (-), Pujol (-), Chocarro (6) y Méndez (3) -equipo inicial- Salazar (ps), Etxeberria (-), Meoki (3), Krsmancic (6p), Barricart (-), Miguel Goñi (-), Ugarte (3), Galech () y Nantes (1)

Marcador cada cinco minutos: 1-2, 3-4, 4-6, 8-7, 10-10 y 12-13 (Descanso) 13-15, 20-17, 20-18, 22-20, 25-23 y 27-26 (Final)

Árbitros: García Mosquera y Rodríguez. Excluyeron por dos minutos a Catalina, Nieto, Crespo, De la Rubia y Thorsson por el Secin Group Alcobendas; y a Bazán y Chocarro por el Helvetia Anaitasuna.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga Asobal disputado en el pabellón Amaya Valdemoro de Alcobendas (Madrid) ante unos 450 espectadores.

Etiquetas Anaitasuna

Selección DN+