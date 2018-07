Actualizada 26/07/2018 a las 17:24

LaLiga y ASOBAL firmaron este jueves un acuerdo de colaboración para el desarrollo de una plataforma Over-The-Top (OTT) que busque una mayor difusión del "resto de deportes", con mención especial al balonmano que tendrá un papel "esencial", y donde los objetivos que se perseguirán no serán económicos ni a nivel de audiencias, sino en la "calidad de las retransmisiones".

Ahora, gracias a este convenio los aficionados a este deporte podrán ver cuatro partidos en abierto por jornada liguera, más la Supercopa de España, la Copa ASOBAL y la Final 8 de la Copa del Rey, para un total de 130 partidos en abierto.

"Este acuerdo es el primer paso hacia la plataforma de televisión del deporte español. Buscaremos dos objetivos, uno hacia la plataforma de 'OTT' donde el mes más fuerte será en octubre, y una plataforma multideporte más allá del fútbol", señaló el presidente de LaLiga, Javier Tebas, durante el acuerdo con Asobal.

Tebas explicó que deben hacer uso de su "conocimiento en el tema audiovisual" para el crecimiento "en el resto de deportes". "Es el inicio de un proyecto ambicioso en beneficio del deporte español. Siempre que tengan calidad, los iremos incluyendo en el mundo de la 'OTT'. Haremos un producto importante a la escala de crecer", señaló.

"No inventamos nada, estamos copiando lo que se lleva haciendo en otros países. No es ni siquiera un proyecto de retorno económico, porque de hecho la plataforma de 'OTT' va a ser de registro, no de pago, durante los dos primeros años. Buscamos promocionar, porque todos los deportes son iguales, algunos con más ceros y otros a los que haremos crecer esos ceros", añadió el presidente de LaLiga.

Precisamente, el balonmano será uno de los deportes con un papel "esencial" dentro de esta plataforma, introduciendo una "mayor exposición" a través de ventanas en abierto de ámbito tanto autonómico como a nivel nacional. Junto a él, Tebas adelantó otras disciplinas que se irán incorporando "en breve" en este proyecto "a medio plazo" como el fútbol sala, el deporte femenino y "alguna categoría de baloncesto importante".

"Tendremos deportes mayoritarios y otros algo más minoritarios, pero lo que se va a cuestionar es la calidad. Buscamos un cambio cultural, no vale con tres cámaras retransmitiendo. Es un proyecto en la que acabarán estando muchas federaciones y deportes importantes", confió el presidente.

ARAGONÉS: "LA LIGA ASOBAL VOLVERÁ A SER LA QUE ERA"

Por su parte, el presidente de la ASOBAL, Adolfo Aragonés, valoró este acuerdo. "Debo agradecer la rapidez y la manera de enfocar los temas, porque ha sido realmente sencillo trabajar con LaLiga y con un Javier Tebas que tiene francamente una visión de futuro en estos temas", consideró.

Aragonés encontró en LaLiga el mejor apoyo donde crecer y aprovecharse de sus "sinergias" para dar el "salto definitivo" y volver a ser "la que era". "Trabajamos para que los clubes tengan mayor exposición, contar con esos derechos que mejoren cuantitativamente los patrocinadores y abrir una serie de caminos que, por magnitud, anteriormente no teníamos", explicó.

Pese a la "visibilidad muy limitada" del campeonato nacional, con unas "audiencias escasas", el presidente de la ASOBAL consideró que las retransmisiones abiertos, algo que llevaban "pidiendo años", será un punto de inflexión en el crecimiento de este deporte en España. En total, 130 partidos en abierto al año, 4 por semana, además de los derechos internacionales.

Este respaldo de LaLiga ayudará al crecimiento de un balonmano que, pese a su situación, "nunca ha perdido demasiada potencia". "Otra cosa es que la liga francesa haya mejorado muchísimo, sobre todo porque ha hecho un muy buen trabajo y han tenido una inyección económica importante. Eso revierte a tener mejores jugadores", comentó.

Finalmente, el presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, agradeció este acuerdo por ser "lo mejor que podía tener el balonmano" y en "uno de los momentos históricos más importantes". "Llevábamos mucho tiempo donde lo que ha predominado ha sido trabajar juntos e ir en la misma dirección, pero nos faltaba este 'puntito' para llegar a un acuerdo tan beneficioso", concluyó sobre la relación con la asociación de clubes.

