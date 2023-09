La pista soñada por los Urtasun es una realidad

AIT son tres letras, también tres iniciales que pertenecen a Álex, Iñaki y Txemi, los hermanos Urtasun Úriz. AIT recogen la experiencia puesta al servicio del baloncesto porque AIT dan nombre al centro deportivo que emerge detrás de la puerta de una nave en el polígono de Torres de Elorz: AIT Sport Center.

Se trata de una antigua empresa metálica en cuyo interior se escondían todas las necesidades que los Urtasun buscaban para dar forma a su idea, una idea surgida de sus necesidades propias, de su conocimiento que ahora ponen al servicio de aquellos que practiquen el baloncesto, aunque las condiciones del centro lo hacen polivalente a otros deportes, además de contar con un gimnasio equipado al más puro estilo de un box de CrossFit.

Como explica Álex Urtasun Úriz la instalación, de unos mil metros cuadrados de superficie, está dividida en una zona dedicada a la práctica del deporte en concreto con pista y media de baloncesto con cinco canastas, donde se pueden colocar porterías; el gimnasio, a pie de pista, y una sala polivalente para reuniones, por ejemplo, y vestuarios. “Ofrece un entrenamiento individual y colectivo, un centro donde poder mejorar el rendimiento como deportista. En un principio nació más enfocado al colectivo pero también creemos que se trata de una instalación que, de manera individual, te puede ayudar. Hemos intentado fusionar las dos posibilidades”, indica.

Los tres hermanos Urtasun se han puesto al frente del centro deportivo que ellos mismos atenderán. La actividad ya ha comenzado con unos de sus clientes potenciales: los equipos de baloncesto. En AIT ya realizan sus sesiones de entrenamiento el Osés Construcción, de la LF Challenge; el equipo femenino de la Segunda Nacional del Ardoi o el Aranguren Mutilbasket, de la LF2.

NECESIDAD DE PISTAS

Pope Urtasun, el mayor de los tres, explica cómo surgió la idea. “En el Ardoi, con el equipo femenino y el de EBA, llevo unos ocho o nueve años buscando pistas para entrenar. No hay manera de encontrar o de tener unos buenos horarios o una instalación profesional. Es una idea que siempre nos ha rondado la cabeza. Además, en los veranos, mis hermanos estaban por aquí, intentábamos entrenar y están las instalaciones municipales cerradas. No había nada para hacer esa preparación de verano que nos parece muy importante”, cuenta el hermano mayor.

Txemi Urtasun. La ubicación la ha decidido la necesidad de encontrar una nave que albergara el centro deportivo. “Buscábamos una instalación con una serie de requisitos. Tenía que ser diáfana, darnos la posibilidad de contar con una pista oficial con otra parte polivalente, que creemos nos va a dar mucho juego, y un gimnasio al lado. Vimos que esta se encontraba cerca de muchos municipios, se llega con facilidad desde diferentes puntos y por eso la elegimos. Nos gusta mucho la luz natural que tiene, la altura y nos parece un centro muy completo”, relata

Se trata de un centro novedoso, apenas tiene similitudes con alguno en España pero sí en Europa y principalmente en los Estados Unidos. “No es tan fácil encontrar. Ahora empieza a haber más. No hemos encontrado ninguna instalación que reúna las tres patas que tenemos aquí. Ahora se está empezando a ver más academias de baloncesto pero no es lo más habitual. La formación del jugador se realiza en los clubes. Es verdad que existen más fuera de España. En Estados Unidos hay muchísimas. Cuando fui a jugar a Francia, cada equipo tenía un centro de formación de este estilo. Eso existe de forma obligatoria. En el Reino Unido también hay bastantes academias”, comenta Álex Urtasun.

TRABAJO INDIVIDUAL

Txemi Urtasun señala que el modelo americano da mucha importancia al trabajo individual de los jugadores fuera de la dinámica de sus equipos. “Es así como se mejora pero en España no está muy extendido. Nuestra idea es juntar el estilo americano con nuestro propio sello con lo que ya se hace que es el entrenamiento de equipo”, añade.

El AIT Sport Center lo puede utilizar “todo el mundo que haga deporte” y que tenga problemas para encontrar instalaciones. “El centro está más especializado en el baloncesto que es lo nuestro. Está pensado para aquellos equipos que busquen más pistas complementarias a la suya o que no tengan propia; para aquellos jugadores que entrenan con su equipo y después sólo lo pueden hacer en la calle; personas que necesiten el gimnasio pero también tener una pista cercana que les facilite entrenar otro tipo de pruebas; para federaciones y otros deportes como balonmano o fútbol sala”, describe Pope.

Txemi Urtasun añade: “Nuestra experiencia, de casi veinte años de carrera, nos dice que puede ser buena idea ayudar a la gente de aquí, enseñar desde la base a los niños, a gente que busque rendimiento, que quiera ser profesional... En Pamplona todo el que quiera ser profesional del fútbol tiene Tajonar. En baloncesto, eso no sucede. Nos gustaría que este centro se especialice en baloncesto”. Y Pope remata: “Es la instalación que nos hubiera gustado tener cuando empezamos”.

El baloncesto, deporte que articuló una familia

Los tres hermanos Urtasun Úriz, Pope, de 42 años, y los mellizos Álex y Txemi, de 39, casi se han dedicado al baloncesto por obligación. Sus padres, Iñaki y Alicia, se conocieron gracias a este deporte. Pope Urtasun se retiró esta última temporada en el Megacalzado Ardoi, equipo de la Liga EBA. Txemi y Álex siguen en activo. Los dos son profesionales y cuentan en sus espaldas con más de una decena de temporadas en la ACB, la máxima categoría del baloncesto nacional: Txemi, quince, y Álex, catorce. Los tres juegan en la posición de escoltas. Txemi cerró la última temporada en las filas del Ourense, de la LEB Oro, después de ascender el curso anterior con el Girona a la ACB. Álex disputó los playoff de ascenso a la máxima categoría con el Lleida en la última temporada. Pope Urtasun dio por finalizada su carrera deportiva en el 5x5. “Me queda el 3x3”, bromea. Sus dos hermanos aseguran no “sentirse retirados”, aunque la obligación que han adquirido en el centro deportivo signifique una prioridad. “No estamos retirados pero es verdad que hay que poner en la balanza más cosas de las que teníamos que poner antes de montar este negocio”, indica Álex, a lo que Txemi añade: “Mentalmente no me veo retirado. Me gustaría jugar este curso pero algo corto. Lo que pude hacer la temporada pasada:jugar a partir de febrero, antes algo es complicado. De momento tenemos el sitio perfecto para estar en forma. Vamos a estar aquí que es nuestra prioridad”.