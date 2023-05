El ENERparking muere de pie en el 'playoff' de ascenso (71-91)

ENERparking el encuentro de ida de la final del playoff ante un Prat que presumió de poderío en un Arrosadía que se vistió con su mejor traje para recibir a los suyos. El conjunto catalán, con una larga lista de recursos, se llevó para el encuentro de vuelta una ventaja que resulta irrecuperable para un Basket Navarra que lo dio todo. Exhaustos, sin aliento, cabizbajos, y a la vez orgullosos. Así acabaron los jugadores delel encuentro de ida de la final del playoff ante un Prat que presumió de poderío en un Arrosadía que se vistió con su mejor traje para recibir a los suyos. El conjunto catalán, con una larga lista de recursos, se llevó para el encuentro de vuelta una ventaja que resulta irrecuperable para un Basket Navarra que lo dio todo.

Pablo Fernández Fercho, Pau Treviño, Iñaki Ordóñez, Raúl Lobaco y Aleksa Popovic. Ellos fueron los cinco elegidos. A quienes Jordi Juste encargó prender la mecha de una cita histórica para el club de Arrosadía. Un buen inicio local gracias a un ally-up de Popovic se vio frenado en seco por el poderío defensivo del cuadro catalán, que ya empezaba a dar pistas de lo que vendría en los próximos cuarenta minutos. Los navarros, sin encontrar el aro durante más de seis minutos, se empezaron a ver superados por un Prat que anotó de todas las maneras. El base Alberto Martín fue indetectable en el juego interior, y llevó la batuta anotadora junto a Stegemeijer, que fue una constante amenaza cada vez que cogía el balón fuera de la línea de tres. La entrada de Balas, Urdiain y Kristensen sirvió a los navarros para maquillar el marcador en un primer cuarto en el que la diferencia fue visible.

Ni el esfuerzo de un quinteto en pista, ni el aliento de un un millar en la grada conseguían contrarrestar la superioridad visitante en el inicio del segundo cuarto. Una buena defensa local era celebrada como una victoria, mientras los catalanas lo hacía habitual. El tiro exterior, casi siempre de forma forzada, fue el mejor recurso local para hacer frente a un Prat que en la mano de Stegemeijer seguía llevando peligro. El escolta del filial del Joventut estiró la renta con sus triples. Con un gran reverso, Iñaki Ordóñez hizo a Arrosadía entonar el “Sí se puede”, aunque en la mente de cada uno estaba la dificultad de la remontada. La intensidad de ambos no cesó antes de llegar al descanso, al que el Prat llegó con un más 19 tras la canasta de Salvans.

Recursos inagotables

Cosialls se sumó a la fiesta anotadora del equipo visitante. Y el local Treviño no se la quiso perder. Sus dos triples consecutivos enchufaron al ENERparking tras el paso por vestuarios. Aunque fue el indicio de algo bueno que nunca llegó a ocurrir. Buljan, con su corpulencia, hizo daño a los de Juste bajo aro. Frenar al Prat resultó una tarea imposible. Los navarros ponían todos sus esfuerzos en anotar, de la forma que fuera. Cuando lo hacían, una réplica de mayor magnitud se producía en el aro contrario. Fue un claro querer y no poder, donde la intensidad de ambos equipos no faltó. Cada balón era peleado como si del último se tratara, a pesar de la diferencia en el marcador. Smallwood, un hombre con muchos centímetros, se encargó de hacerla aún mayor sobre la bocina. 45-68 a falta de los últimos diez minutos.

La alta temperatura que desprendía el encuentro hizo saltar chispas cuando el visitante Juroorg, después de una falta, anotó de tres y lo dedicó a la grada de Arrosadía. Su entrenador lo quitó de pista, aunque ya había hecho al Prat sobre pasar el bonus. Desde los tiros libres, el Basket Navarra redujo la renta en un último cuarto en el que ganó el parcial. Lobaco, que anotó de tres y fue eléctrico de cara a canasta, tiró de los suyos apoyado por Urdiain y un fuerte Kristensen. Fue el mejor momento de los rojos, cuando el resultado ya era insalvable. Smallwood, de nuevo, mostró su superioridad en la recta final, dejando a los suyos con un margen de veinte puntos para la vuelta y a los navarros, que recibieron la calurosa despedida de su afición, al filo del abismo.

Jordi Juste: "Hay que pedir disculpas, habíamos creado ilusión"



El entrenador del ENERparking Basket Navarra, Jordi Juste, se mostró abatido después de la contundente derrota de su equipo en la ida de la final del playoff de ascenso a la LEB Oro. “Quiero dar las gracias a la afición y pedirles disculpas por no haber estado cerca en ningún momento. Habíamos generado ilusión, la gente ha venido en masa. Pero n o se ha visto correspondido”, afirmó el técnico catalán. Además, Juste no se olvidó del rival que tuvieron delante. “Hay que felicitar a Prat. Han sido muy superiores. Por su talento técnico y por su poderío físico. Le han puesto el contacto necesario”, dijo el entrenador, quien se lamentó del mal partido de su equipo. “Raramente hemos hecho ataques de más de dos pases. Y cuando hemos atacado hemos estado precipitados. No hemos sido capaces de enseñar nuestras señas de identidad, en ningún lado de la pista”, concluyó.