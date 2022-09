Pablo Yárnoz vuelve a la pista

Pablo Yárnoz tuvo que decir en julio adiós al Huesca La Magia. “Estoy bien, contento después de una lesión grave”, dice el navarro. Yárnoz se fracturó el peroné izquierdo el pasado 19 de abril, pero ya está en la recta final de la recuperación. “Puedo entrenar con normalidad, aunque es verdad que necesito bastante tratamiento de fisioterapia para el tobillo. Además, estoy bien porque durante el verano mi agente me buscó varias ofertas de equipos de LEB Plata”, se sincera Yárnoz, que el año pasado promedió 7,8 puntos y 4 rebotes en 25 minutos de juego con el Basket Navarra. Ha sido un verano complicado.tuvo que decir en julio adiós al ENERparking Basket Navarra y su futuro se quedó en el aire. Desde julio hasta ayer han pasado muchas cosas, pero la más importante es que este año volverá a competir en LEB Plata con el. “Estoy bien, contento después de una lesión grave”, dice el navarro. Yárnoz se fracturó el peroné izquierdo el pasado 19 de abril, pero ya está en la recta final de la recuperación. “Puedo entrenar con normalidad, aunque es verdad que necesito bastante tratamiento de fisioterapia para el tobillo. Además, estoy bien porque durante el verano mi agente me buscó varias ofertas de equipos de LEB Plata”, se sincera Yárnoz, que el año pasado promedió 7,8 puntos y 4 rebotes en 25 minutos de juego con el Basket Navarra.

A mediados de agosto llegó una oferta especial. “Hablé con el Megacalzado Ardoi de Liga EBA y mi idea era empezar con ellos la Liga, dejando claro que si en algún momento venía una oferta la tendría en cuenta. Ellos se quedaron contentos y yo también”, dice. Sin embargo, todo se decidió poco después. “El lunes 19 de septiembre el Huesca me llamó y ese mismo día viajé y me metí en la dinámica del equipo”. “No esperaba recibir más ofertas a mitad de pretemporada, a tres semanas exactas de empezar la LEB Plata. De Huesca me habían hablado muy bien, tanto del club como de la ciudad. Adrián García jugó allí y me lo recomendó, además está de capitán Jorge Lafuente y hace tres años compartimos vestuario en Navarra y tenía buenas referencias”, se sincera.

“Estoy muy agradecido porque Huesca ha apostado muy fuerte por mí, a pesar de mi lesión. El mismo lunes que firmé ya me puse a entrenar, llevo solo una semana, pero creo que me estoy integrando muy bien en la dinámica del equipo, entiendo al entrenador. La gente es muy agradable y ya he podido comprobar que Huesca es un club muy serio, histórico”.

El objetivo es llegar lo más arriba posible. “Tenemos un equipo muy joven y podemos pelear por todo, es verdad que este año la conferencia Este es muy dura, pero iremos partido a partido. Intentaremos hacer un juego sólido y formar un equipo fuerte”, finaliza Pablo Yárnoz a una semana de empezar la temporada en casa contra el Cartagena.