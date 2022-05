Álex y Txemi Urtasun, rivalidad entre hermanos

A veces las oportunidades llegan cuando uno menos se lo espera. Álex y Txemi Urtasun se volvieron a ver este viernes las caras en LEB Oro, una categoría a la que los dos hermanos regresaron esta temporada. Álex, que este año comenzaba en el Río Breogán, aterrizó el 16 de febrero en Movistar Estudiantes, mientras que Txemi, que había vuelto a España después de su experiencia en la máxima categoría mexicana con el Aguascalientes, fichó diez días más tarde que su hermano por el Bàsquet Girona.

Habían pasado años desde la última vez que compartieron pista y la ilusión de ambos por volver a verse en una cancha estaba a flor de piel. “Para nosotros estas últimas jornadas son importantes. Ambos estamos clasificados en el playoff, pero el Movistar se está jugando el ascenso directo, aunque no dependemos solo de nosotros, también del Granada, y tener a mi hermano en frente, viendo todo lo que nos jugamos, es difícil. He tenido sentimientos encontrados porque me he enfrentado a una de las personas que más quiero y a la que tenía que ganar, meter la mayoría de puntos posibles y evitar que no me meta. Aún y todo, hay que disfrutar de esto”, cuenta Álex.

El factor cancha está en juego para Txemi. “Este es nuestro objetivo a corto plazo y el partido nos ha servido como preparación para los playoff. Jugar contra Álex siempre me hace ilusión, para mí es especial porque cuando vas teniendo una edad nunca puedes saber cuántas te quedan, quiero aprovechar al máximo esta oportunidad que tengo con mi hermano. Creo que es un jugador importante, él basa mucho su juego en el tiro exterior y ellos están jugando ahora con Álex el bloqueo directo y utilizando el pick and roll con él en la cabeza, algo que me gusta”, dice el jugador del Bàsquet Girona.

MÁS INTEGRADOS

La familia no quiso perderse el partido de este viernes. “Han venido mis padres y mi hermano mayor, haremos una reunión familiar. Estoy contento, jugando minutos en el Girona, y sintiéndome cada vez me veo más integrado. He pasado un periodo de adaptación y ya no estoy pensando en la táctica, sino en el propio baloncesto y en generar juego para mis compañeros. Creo que el final de temporada me puede ir bien, todavía quiero coger más sensaciones porque mi objetivo es estar lo más preparado posible de cara a competir en el máximo nivel”, añade Txemi, que todavía no piensa en dónde estará la próxima temporada.

Álex ha vivido la evolución de su hermano y ha compartido la suya con el Movistar Estudiantes. “Estoy contento por las oportunidades que hemos tenido los dos. No sé si quedarán más enfrentamiento contra mi hermano, nos vamos haciendo mayores, pero me hacía ilusión porque cada vez me siento mejor en el equipo. Estoy adaptándome a una liga donde hacía tiempo que no jugaba, no conocía a los jugadores ni a los equipos, eso cuesta, pero estoy muy contento. Aún queda mucho, cosas muy importantes, y hay que vivir el día a día”, dice Álex.