La ilusión de la más pequeña

Vivo para esto, es lo mío, no tengo dudas. Me ha dado tantísimas cosas que no me imagino sin él. No sé estar sin jugar a baloncesto”. Con tan solo dieciocho años Inés Santibáñez (Salamanca, 2003) ha encontrado su sitio, su pasión, la razón por la que hace un año decidió emprender una nueva aventura en Pamplona. “Quería seguir creciendo y tenía ganas de emprender una nueva etapa. Siempre se lo digo a Itzi, que buscaba un equipo con una buena capitana, que me enseñara y me ayudara a crecer, y esa es ella, estoy feliz”, añade la escolta del Osés Construcción Ardoi.

Es la jugadora más joven del cuadro azulón, pero llegó a Zizur con un gran palmarés a su espalda. En 2019 la Federación de Castilla y León le otorgó el premio a la Mejor Jugadora Promesa, en 2020 se coronó como campeona de España de la Supercopa Júnior y en 2021 levantó el título de campeón de Castilla y León Júnior. “Ha sido una etapa que no voy a olvidar nunca. El Perfumerías Avenida me ha ayudado mucho, para mí es el mejor equipo de España y de Europa. Ellos me han enseñado qué es el sacrificio”, añade.

UN COMIENZO COMPLICADO

La filosofía que mueve a la salamantina es la de no rendirse, la de soñar alto, pero con los pies en la tierra. Es una jugadora de exterior, potente, peleona, que está luchando hasta lo imposible con su equipo. “Creo que soy una jugadora dura en la cancha. No le temo al aro y por eso me encanta entrar con firmeza, es mi jugada favorita. También amo los triples, aunque no meto todos los que me gustaría. Si tuviera que elegir entre atacar o defender creo que me quedaría con la primera, pero defendiendo también estoy cómoda”.

Los inicios en Pamplona no fueron nada fáciles. Santibáñez aterrizaba por primera vez en la Liga Femenina Challenge, una de sus competiciones favoritas, pero realmente no sabía a qué se enfrentaba. “Está siendo una temporada más dura de lo que imaginaba, el nivel es impresionante y creo que nos costó coger el ritmo. Con el paso de las jornadas nos hemos ido uniendo, somos una familia, y ahora estamos luchando cada día por un objetivo que hace unos meses no nos planteábamos: los playoff. Somos unas peleonas y creo que siempre lo damos todo”, cuenta. El ascenso sería un paso muy importante en su carrera. “Como deportista, igual que todos, quiero llegar a jugar en la categoría más alta de mi deporte, pero es verdad que no miro mucho al futuro, o por lo menos al lejano, porque creo que es complicado.

Además, todo comenzó como un juego para ella, pero ahora, diez años después, sigue su sueño y los pasos de sus padres. “Ellos jugaban y ahora compartimos la misma pasión. Sin ellos todo habría sido más difícil, cuando tengo dudas me guían y están siendo un pilar clave para superar mi primera vez fuera de casa, es importante que tengan la experiencia de vivirlo. Además, me ayudan a relajarme cuando me agobio por los exámenes de mi carrera, ADE”, añade. Aunque tampoco podría hacerlo sin sus compañeras. “Noto a Itzi muy cerca, es mi capitana, pero también la persona que hace que siempre de el máximo de mí y sin Andrea esto no sería posible, está siendo mi mejor apoyo en Pamplona”.

Comparten pista, pero también experiencias, sensaciones, y muchas emociones. “Creo que el baloncesto me ha dado las mejores amistades de mi vida. Después de cada año, que normalmente cierras alguna etapa, he logrado crear pequeñas familias con los equipos y creo que este año está pasando lo mismo. Estamos cada vez más unidas y eso se está notando dentro en la cancha”. Una emoción que Santibáñez también notó con su ídolo, Laura Gil. “Nunca se rinde, siempre da el máximo. Coincidí con ella hace dos años en el Avenida y siempre ha sido un gran apoyo, era la persona que me levantaba siempre y la que me daba la mano cuando algo se torcía”, dice.

Ella le enseñó a valorar el baloncesto, a disfrutar de cada etapa. “Es tan positivo lo que me da, que no puedo pensar en nada malo. No sé si estar sin jugar a basket, sinceramente. Mis días libres, que son pocos, siento que necesito entrenar o pasar un rato en la pista. Me gusta mucho y tengo claro que, si no tengo ninguna lesión o si sigo disfrutando así, quiero seguir mucho tiempo. Además, siento que todos los planes que he podido dejar de hacer han merecido la pena por llegar hasta aquí. No puedo explicar la felicidad que tengo por esta oportunidad y por pensar en todo lo bonito que todavía está por llegar”.

El Osés quiere seguir la racha ante el colista

El Osés Construcción Ardoi se mite hoy (16:30h) al Advisora Mataró Maresme, el colista de la tabla. Las de Jotas Unzué quieren seguir con la racha de imbatibilidad en casa del rival para reforzar la séptima plaza, la del acceso a los playoff. Lo intentan hoy ante el último clasificado, que acumula seis derrotas consecutivas.

DNI

​

​Nombre : Inés Santibáñez Herrero.

Nacimiento: 19 de junio de 2003.

Trayectoria: Perfumerias Avenida (hasta 2021). Ganadora del premio a la Mejor Jugadora Promesa de Castilla y León (2019), campeona de España de la Supercopa Júnior (2020) y campeona de Castilla y León Júnior (2021). Osés Construcción Ardoi (actualidad).

CIFRAS

​

​230 PUNTOS anotados en 24 partidos con el Osés Construcción Ardoi.

27,3% de ACIERTO desde la línea de triple, la segunda anotadora del equipo.