Un movimiento para toda la vida

El baloncesto va unido al movimiento, a los gestos. Un tiro efectivo a canasta puede determinar el rumbo de un partido o de una liga y eso se consigue practicando.

Moverse es indispensable y en el deporte aún más. Hay que sacarle el máximo rendimiento a cada gesto y, tras décadas de investigación, se han desarrollado técnicas para conseguir que el movimiento sea lo más eficiente posible. Pero no solo en el deporte.

Ese es el objetivo de la Federación Navarra de Baloncesto (FNB) con el programa Educa, de iniciación deportiva no competitiva para niños y niñas, que utiliza su deporte como un medio para trabajar las habilidades motrices básicas. “Moverse es salud y por eso queremos trabajar las capacidades motrices de una forma divertida con niños que aún no compiten. Hacemos juegos coordinativos y cooperativos que tienen el balón de por medio, pero sin que el baloncesto sea el fin de la actividad”, cuenta Pablo Napal Suberviola, sociólogo, coach técnico y director deportivo de la FNB.

jesús caso

Este domingo hicieron la segunda jornada en el Polideportivo Municipal de Noáin, donde sesenta niños del Colegio Nuestra Señora del Huerto, el CB Burlada, el CD Noáin y el CB Oncineda SK, disfrutaron de seis actividades. “Han jugado a piedra papel y tijera porque así reaccionan de manera visual o verbal, también han hecho un juego de cooperación con otros niños donde se tenían que pasar el balón y a la vez moverse, otro de puntería, un poco más difícil porque hay mucha motricidad, un juego de equilibrio y rodamientos con el esférico, donde también aprovechamos los desplazamientos, y el último era de coordinación óculo-manual, donde las manos son sus ojos”, añade Napal.

En cada jornada innovan juegos y actividades para que los niños disfruten más. “Nosotros podemos proponer todo lo que queramos y esa libertad es muy importante, aprendemos el doble”, cuenta María Ilarduya, coordinadora del C.B. Noáin.

La tercera jornada será el 20 de marzo en el Huerto y la última el 3 de abril en Burlada, y ya las esperan con ansia los más pequeños. “Es la segunda vez que vengo porque es chulo, aunque me ha costado levantarme tan temprano. Me gusta mucho el baloncesto, aunque también hago judo, fútbol y natación en Noáin”, dice Marcos Delgado, de seis años.

jesús caso

Laura Cristobal, de ocho años, también disfrutó ayer en Noáin. “He venido con mis amigas June y Vero de Oncineda y el juego que más me ha gustado es el de hacer equilibrios, me he reído un montón”, cuenta junto a Irati Echarri, también del club. “Estoy jugando con Ainhoa y me lo he pasado súper bien, quiero venir otro día”. Acompándolas estaba Raúl Pérez, el coordinador de Oncineda. “Hemos venido catorce niños y niñas y dos entrenadores. Nosotros basamos nuestros entrenamientos en torno a esto y trabajamos mucho los juegos cooperativos”, añade. Así también trabajan en Burlada. “Los niños tienen que socializar y los clubes también. Nosotros hemos estado desde el principio y tenemos una batería de ejercicios que usamos con los entrenadores y los niños. Esto me parece esencial porque es lo que los niños deberían hacer en la calle y les servirá para siempre”, cuenta Carlos Antón.

Uno de los juegos que más gustó ayer fue el de la puntería, donde Diego Hernández encestó tres veces seguidas en una basura con una pelota de tenis. “Búa me lo estoy pasando genial. Me encanta el basket, aunque más el fútbol y hoy he venido con mi primo Raúl y mi amigo Miguel y me gustaría volver”, cuenta el pequeño de Cabanillas.