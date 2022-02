Hace nueve meses aterrizó en Pamplona el que se ha convertido en uno de los jugadores más fiables desde la línea de tiros libres. Suma un 89,6% de acierto, la segunda mejor marca de la liga. Pero Javier Balastegui (Hospitalet de Llobregat, 1995), base del ENERparking Basket Navarra , ha recorrido un duro camino. Un chico que se define como una persona simpática y alegre. Un joven cabezón, luchador y muy dedicado a lo suyo y a los suyos, que hace unos años no se planteaba ser profesional.

¿Qué es para usted el baloncesto?

Es mi pasión y, afortunadamente, mi trabajo. Han sido años duros, nunca me hubiera imaginado llegar a estos niveles, pero lo he logrado y es lo que más me gusta.

¿Cómo fueron sus inicios en este deporte?

Muy graciosos. Cuando era muy pequeño separaba el sofá de mi casa de la ventana y jugaba a encestar la pelota por ahí, hasta que un día mi madre se cansó de que rompiera las cortinas y me apuntó al club que había debajo de mi casa. Tenía 4 o 5 años.

¿El día en el que más ha disfrutado?

Fue en categoría Junior, en la final a cuatro de Cataluña. Yo jugaba en el CB L’Hospitalet y nos tocó enfrentarnos en las semifinales contra el Barça, les ganamos y nos clasificamos para el Campeonato de España. Fue un subidón de adrenalina, yo nunca le había ganado a un equipo así.

¿Y en el que peor lo ha pasado?

Cualquier derrota, en todas se pasa mal. Es la parte mala de este deporte, aunque me quedaría con un momento. Fue en categoría Minibasket, estábamos jugando el Campeonato de España y perdimos la final por un punto después de haber tenido todo el partido en nuestra mano. Un momento complicado, por la edad.

¿Cómo describe su estilo de juego?

Soy un jugador de equipo. Estoy cuando se necesita. Si hay que pasar, paso, si hay que tirar, tiro. Me considero un perfil más defensivo que ofensivo. Un entrenador me dijo: vas a llegar a jugar en la categoría que puedas defender, y eso me marcó. Cambié mi estilo de juego.

¿Su deportista favorito?

Por su sacrificio, Rafa Nadal. De pequeño jugué a tenis y siempre me he fijado en él. Y en el baloncesto, creo que un ejemplo a seguir, como persona y por sus logros, es Ricky Rubio, como deportista tiene mucho mérito, se lo ha currado.

¿Del Barcelona o del Madrid?

De ninguno, aunque si tuviera que quedarme con uno sería con el Real Madrid. En la NBA tengo debilidad por Oklahoma, no está demasiado bien, pero le tengo devoción.

¿Qué supuso su llegada al ENERparking Basket Navarra?

Cuando me dijeron que estaban interesados en mí me puse muy feliz. Mi familia es de Navarra y estar cerca de mis abuelos, después de estos años tan difíciles está siendo muy bonito. Estoy orgulloso.

¿Cómo ha sido el camino?

No ha sido fácil, de hecho, hasta hace cuatro años no me planteaba ser profesional. He tenido que salir de mi zona de confort, a nivel profesional y personal, pero me ha enseñado. Creo que soy una persona muy trabajadora y con las cosas claras, soy muy cabezón, si quiero algo no paro hasta conseguirlo. Con el basket igual, no iba a parar hasta mejorar.

El sábado fue el hombre de la victoria del ENERparking Basket Navarra. ¿Cómo maneja la presión?

Como hacemos lo que nos apasiona, se lleva sola. No piensas en cómo lo tienes que hacer, lo disfrutas, haces caso al entrenador y demuestras. El sábado no era consciente, sabía cómo estaba el partido y sabía que si metía los tiros libres ganábamos, pero me intenté tranquilizar y me concentré.

Cuando fallé el primer tiro libre si me puse nervioso, pero como el arbitro paró, me relajé. En el momento no eres consciente.

¿Cómo se siente cuando se le nombra como el segundo mejor anotador de tiros libres de la Liga LEB Plata Oeste?

No me fijo mucho en eso. Es una buena señal, pero pienso que es el único tiro en el que puedes hacer la misma rutina. Es concentración.

¿Cuántos tiros hace en un entrenamiento?

200. Esos son los que tengo que meter en los entrenamientos de volumen de tiro. Jordi nos hace trabajar mucho en eso.

¿Qué planes de futuro tiene?

En esta liga no puedes pensar mucho, no hay contratos a largo plazo, como mucho son de un año y es complicado tener un futuro seguro. Aquí estoy feliz y quiero pelear esta temporada.