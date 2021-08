Txemi Urtasun, jugador de baloncesto: “Cada año es un reto conmigo mismo”

El escolta navarro ha fichado por el equipo mexicano que milita en la máxima división del baloncesto masculino. Una decisión que a sus 37 años le motiva y vivirá una experiencia totalmente nueva para él. Si todo va bien, en noviembre habrá terminado la competición. Para Urtasun serán tres meses exigentes en un calendario muy apretado. Txemi Urtasun Úriz (Pamplona, 1984) va a sumar a su trayectoria una nueva aventura en México con el conjunto Panteras de Aguascalientes a partir del 2 de septiembre.que milita en la máxima división del baloncesto masculino. Una decisión que a sus 37 años le motiva y vivirá una experiencia totalmente nueva para él. Si todo va bien, en noviembre habrá terminado la competición. Para Urtasun serán tres meses exigentes en un calendario muy apretado.

Son 20 días de fase regular.

La liga allá es corta y exigente, se juega ‘back to back’, tres con el mismo equipo en la misma ciudad, luego viajas y vuelves a hacer otro ‘back to back’. En siete semanas muchos partidos. La pretemporada la hacemos del 16 al 2. Me explicaron que ellos juegan tres ligas cortas. Una regional, otra sin extranjeros y la importante, con extranjeros, que es en la que juego.

¿Conoce algo de Aguascalientes?

Bastante poco, nunca había tenido la opción de salir a jugar allá y con la nena pequeña que tengo ya me da un poco de palo salir mucho tiempo fuera. Cuando me lo plantearon vi que era corto y podía conocer otro baloncesto. Me lancé a la aventura.

¿Cómo surgió ir a jugar a México?

A través de un ex compañero. Es representante allá en Sudamérica y suele llamarme todos los veranos. Siempre me ofrece contratos. Cuando me dijo que eran dos o tres meses le dije que sí. Al final parece que había un entrenador que mostró interés y así se hizo.

¿Conoce a alguien de allá?

He hablado con el entrenador, pero no conozco más. En mi conferencia (hay dos grupos de cinco equipos) de los cinco, tres son entrenadores españoles que están en equipos buenos.

¿Qué objetivo tiene el equipo?

La temporada pasada no se metieron en ‘playoff’, que suele ser el plan. Han cambiado de entrenador e imagino que el objetivo será ese.

¿Dónde se alojará?

Con la pandemia nos han colocado en un hotel como para hacer una especie de burbuja para no relacionarse con mucha gente. Como una concentración, pero no va a dar tiempo a mucho más.

¿Está nervioso?

Estaba muy tranquilo. Pero cuando firmé el contrato estuve dos días muy nervioso. Luego ya me he tranquilizado, ir y a ver qué tal. Lo peor va a ser está separado de mi familia, el año pasado fue bastante difícil porque no se podía viajar por comunidades.

¿Por qué se lanzó a dar el paso?

Quería vivir una experiencia fuera antes de terminar de jugar, que no queda mucho. Mi hermano Álex salió un año a Francia y estuvo contento. Es salir de la zona de confort y vivir la experiencia.

¿Es muy diferente el baloncesto respecto a España?

Es diferente. Los mexicanos son más de escuela americana. Es un juego menos esquematizado, menos táctico y más físico e individual.

¿Le da miedo algo?

Bueno un poco todo de la vida allí. Hablé con el entrenador y me dijo que iba a notar cambio, son países más inseguros que España, eso más allá de baloncesto. De todas formas, el entrenador me dijo que no iba a tener tiempo para nada.

¿Le han apoyado en casa con esta decisión?

Me animan a que lo haga. A mi hija le pregunté, dentro de lo que entendía y dijo que me tenía que ir para seguir jugando a baloncesto.

¿Qué opinan sus hermanos?

Ellos opinan que para adelante, que a ellos les hubiera encantado. Álex estuvo muy contento en Francia y dijo que se le quedó sensación de querer seguir.

Si todo va bien, en noviembre termina. ¿Volverá a España a jugar?

Depende de las opciones que tenga. Si me encuentro bien físicamente y puedo compaginar con la familia, en principio sí.

Ya tiene una larga trayectoria. ¿Se hace duro con la edad?

Por un lado es complicado el tema físico , es más sacrificado, incluso en verano. Esta última etapa la estoy disfrutando más porque ves más cerca el final. Con la edad relativizas todo y te quitas presión excesiva que hay en el campo y en el baloncesto. Cada vez estoy más orgulloso, es complicado estar tantos años jugando. En la ACB no es habitual ni sencillo.

¿Piensa en el futuro?

Voy temporada a temporada, y no veo más porque si me apetece o me motiva y lo puedo compaginar, adelante. Esto hace que lo disfrute más. Los últimos años he estado jugando en LEB Oro, mis compañeros empiezan la pretemporada cuando comienzo la liga allí en México.

¿Qué le da el baloncesto?

Lo tengo como un estilo de vida. Ha sido y es mi pasión desde pequeño, siempre tengo recuerdo de estar con un balón de baloncesto. Te da cosas que una vez que lo dejes no vas a poder vivirlo. Competir, prepararme todos los veranos para ver si sigo siendo competitivo, intentar superarme, mantenerme a un nivel con gente joven... Todo esto me da muchas satisfacciones personales.

Hay jóvenes que pueden robarle protagonismo. ¿Cómo logra mantener el buen nivel?

Tirando de veteranía, donde no llegan las piernas igual llega la cabeza. Cuando realmente ves algún chaval siempre le aconsejas. Este año he tenido tres o cuatro chavales que estaban por la labor de escuchar.

¿Qué tal esta temporada?

En Alicante ya había estado en otra época. Me daba cosa volver, pero al final ha sido año duro pero muy bueno. Estuvimos a punto de entrar en la final de copa, la dejamos escapar. En lo personal muy contento, en la primera fase me costó más a nivel mental y desde que empezó la segunda fase la verdad que cogí más responsabilidad en el equipo y mucho mejor.

Todavía le siguen queriendo en equipos.

En mi carrera he cambiado mucho de sitio. Muchas veces me planteo que ha habido entrenadores y equipos en los que he cuadrado cuando he tenido más años. No es tan sencillo que encajes y estoy contento. Cada año ya es un reto contigo mismo, cuando se baja un poquito el nivel no sabes si va a ser fácil seguir.