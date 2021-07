Las indiscretas fotos de la polémica de la Eslovenia de Doncic

Después de la actuación para el recuerdo de Luka Doncic, autor de 48 puntos contra Argentina , el escándalo saltó desde la Villa Olímpica, donde se filtraron imágenes de una fiesta multitudinaria con alcohol, cachimba, deportistas de distintas nacionalidades y ninguna medida de seguridad frente al coronavirus. Las desafortunadas escenas ponen en duda los supuestos controles que se deberían estar tomando para evitar los contagios por covid.

Cristina Ouviña, jugadora de la selección española de baloncesto, subió a su perfil de Instagram las polémicas imágenes, pero las eliminó a los pocos minutos al comprobar el revuelo que se estaba formando.

OUVIÑA PIDE PERDÓN

La jugadora pidió “disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos” tras difundir las fotos del equipo esloveno masculino en la Villa Olímpica y aseguró que todos los deportistas son “muy respetuosos con los protocolos sanitarios que han sido marcados por el COI y las autoridades japonesas”.

“Me gustaría pedir disculpas a quienes se hayan podido sentir molestos con las imágenes que publiqué en mis redes sociales, especialmente a los miembros de la delegación de Eslovenia, a los que no me cansaré de pedir disculpas una y otra vez si hace falta. Me equivoqué compartiendo esta parte de mi experiencia olímpica, pero quiero resaltar que todos los atletas que estamos en Tokio somos conscientes de la situación de pandemia en la que vivimos”, explicó.