Álex Calvo: “Voy hacer todo lo que pueda para volver lo mejor posible”

Actualizada 14/05/2021 a las 06:00

Quedaban tres minutos para el final del partido cuando Álex Calvo Torres, en un movimiento mecánico, se lesionó del tendón de Aquiles del pie derecho. El base del Valle de Egüés ya se ha operado y por delante tiene más de seis meses de recuperación. Lejos de quedarse con lo malo que la lesión conlleva, el navarro ya busca oportunidades para darle la vuelta a la situación.



¿Cómo se encuentra?

Es un palo la dificultad de no tener autonomía y necesitar gente para casi todo, no tengo libertad de moverme a donde quiero.

¿Cómo sucedió?

En el último partido de temporada, nos estábamos jugando el segundo puesto con el otro equipo. A falta de tres minutos, en una jugada yo solo, realicé una zancada que suelo hacer para ganar espacio en bloque directo. Es un movimiento que hago muchas veces por partido y en ese momento se me partió el tendón, lo noté enseguida. Escuché el sonido y lo percibí.

¿Qué pensó en ese instante?

En ese momento todo el mundo se quedó asombrado, yo solo quería salir de ahí, sentarme en el banquillo, que el partido siguiese y tener mi momento.

¿Había tenido alguna lesión tan importante?

Es la primera que tengo así. He pasado por rotura de fibras o cosas de ese estilo. Nunca por una lesión de larga duración, en mi vida había pasado por el quirófano. Llevo muchos años jugando a baloncesto mucho y bueno, son cosas que pasan.

¿Ha recibido mucho apoyo?

Estaba flipando. Mucha gente del mundo del baloncesto, amistades y rivales. Muchos se han interesado por mí para mandarme ánimos. Todo el mundo se ha volcado y te da subidón porque ves que la gente está ahí.

¿Ha hablado con alguien que le haya pasado la misma lesión?

Con varios como Iñaki Narros y otros compañeros. Moussa Koné también se rompió hace dos meses y le escribí. Justo cuando me pasó le volví a escribir. Te cuentan cómo es su experiencia, la evolución y que hay que tener paciencia.

¿Cuánto tiempo?

Depende mucho del proceso de rehabilitación o de cómo se hace tu cuerpo. Influyen muchas circunstancias, pero mínimo son seis meses para volver a una actividad deportiva liviana. No quiero ponerme plazos porque realmente no lo sé, quiero tener paciencia e ir paso a paso. Poner todo lo que esté en mi mano.

¿Cómo le ha afectado en su día a día?

Me ha perjudicado en todo. Soy una persona muy activa, Trabajo en la Federación Navarra de Baloncesto en el área social y estoy todos los días en la pista o voy de un lugar a otro. También es entrenar y jugar casi 35 minutos todos los partidos. Esa carga creo que ha podido ser una de las causas. Además, cuando tengo tiempo libre suelo ir a pasear a un rebaño de cabras que tengo con mi cuñado, ha sido pasar de cien a nada. No me quiero quejar porque es una parte de mi cuerpo que la tengo inhabilitada temporalmente pero esperemos que vuelva.

Esta lesión, ¿le ha trastocado algún plan futuro?

La gente dice que siempre está ahí la sombra de cuando te rompes el Aquiles no vuelves a ser el mismo jugador. Para mi esas cosas que te limitan a nivel mental no me sirven de nada. Voy hacer todo lo que esté en mis manos para volver lo mejor posible. Luego, mis circunstancias me pondrán en mi sitio. También, son oportunidades quizás para cambiar el cuerpo o la forma de jugar.

Han realizado una temporada excelente.

La mejor temporada de la historia del club y con unas circunstancias también difíciles. Además de una plantilla con jóvenes que debutaban en la categoría. Es para estar orgullosos. Ahora, toca mirar hacia dónde podemos ir. Si de verdad queremos seguir creciendo. La ilusión sigue ahí aunque esté lesionado.

¿Cómo ve esa mezcla de jóvenes con jugadores veteranos?

Está muy bien y tienen una oportunidad muy grande aquí los jóvenes en Navarra. Pero es verdad que el modelo hay que empezar a construirlo. Hacen falta jóvenes que puedan asumir más protagonismo. Los más veteranos somos los que hemos formado una cantidad alta de minutos, pero tiene que compensarse con los jóvenes.

Con el Megacalzado Ardoi, ¿hay rivalidad?

Es sana, los dos clubes tienen una gran suerte. Tenemos gente muy fiel que hace que llevemos tantos años en una liga muy dura, que juegas contra gente profesional. A los del Ardoi los considero mis amigos. Hemos dado un nivel muy alto. El empuje de los jóvenes creo que debe tener más estabilidad porque muchos de los que estamos con el peso somos vulnerables a que nos lesionemos. La EBA es amateur, pero es muy dura. ¿Qué opina del ‘playoff’ del Osés y el Basket Navarra?

Es una motivación para el deporte. Con el femenino, que hemos estado tan cerca, me acuerdo que comentábamos los compañeros que motivación y que envidia. Te inspiran a luchar por cosas grandes y ese creo que es la esencia de los equipos de alto nivel, que cuenten con la gente y que te inspiren a mejorar.

¿Todo lo que sabe del baloncesto lo traslada a su trabajo?

Me dedico al área de las actividades y acción social. Hacemos actividades que desarrollamos en varias áreas, institutos, centros penitenciarios o con menores no acompañados. Es un abanico muy amplio y soy el encargado de coordinarlas.

¿Qué les transmite a ellos?

A los chavales siempre les digo que ante las dificultades, hay un rato para expresarnos y hablar de lo que ha sido, pero hay que reaccionar y ver dónde ponemos la energía. Hacia dónde avanzamos para intentar mejorar, no quedarnos en lo que ha pasado. Si el deporte te enseña algo es a encontrarte en situaciones difíciles, que tienes que aprender a salvarlas.

¿Qué le ha enseñado el baloncesto?

Muchas cosas y a todos los niveles. El baloncesto de por sí no es un deporte que transmita valores, lo he vivido a nivel profesional y ahora a nivel educativo. Es una herramienta exquisita para poner cosas en práctica. La implicación de cada uno, dinámicas, cada miembro es muy importante. El baloncesto me ha enseñado y sigue enseñándome cosas en la vida , esta lesión es el palo más duro y no le tuerzo el morro ni un poco.