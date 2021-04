Actualizada 25/04/2021 a las 06:00

Quizás el de este sábado fue el último partido de Iñaki Narros en casa. La diferencia en el marcador hace que pasar de ronda en el playoff sea complicado. El ENERparking Basket Navarra deberá ganar de más de 13 puntos en Cantabria para continuar con el sueño del ascenso a la categoría LEB Oro.

La de este sábado fue una derrota dolorosa por el buen partido del conjunto navarro hasta el último cuarto. Sin embargo, el punto más emotivo lo puso el capitán Iñaki Narros. A falta de 30 segundos del final del partido, Iñaki Narros fue sustituido con los más de 1.000 aficionados de pie aplaudiendo. Los rivales, árbitros y todo aquel que estuvo presente en el Navarra Arena vio como el eterno capitán se despedía, entre lágrimas, del que podía ser su último partido como local.

El speaker del Navarra Arena ya fue anunciando que nadie se levantase de sus asientos al finalizar el encuentro. Aún quedaba una última cosa por hacer. En las pantallas grandes se empezó a reproducir un vídeo en el que homenajeaba a Iñaki Narros. Se reprodujeron fotos desde sus comienzos en el baloncesto hasta esta última temporada. Con sus dos hijas en brazos, el capitán navarro observaba el vídeo muy atento.

David Mangas compartió vestuario como entrador con Iñaki Narros un año y pidió a sus jugadores que no se retirasen al banquillo y también se quedaron para presenciar el vídeo. “Es muy cabezón y estoy seguro que el sábado me dará más de un disgusto. Es todo corazón, lo da todo al equipo. Pone por delante el grupo. Toda la gente que ha coincidido con el en el vestuario pueden estar agradecidos de haber compartido tiempo con él”, comentó el técnico rival tras finalizar el partido.

Al finalizar, Iñaki Narros pronunció unas palabras a todo el Navarra Arena. “Gracias a todos. Para mí ha sido todo muy especial. Sigo siendo un niño y lo demuestro cada día hasta el último segundo. Gracias también a los rivales por el respeto que me dais. Esto se acaba y espero que sigáis animando como siempre porque yo a partir de ahora seguiré desde ahí detrás”, pronunció Iñaki Narros. Después, el club y la peña del Basket Navarra le entregaron varios detalles que conmemoraban sus 22 temporadas como jugador profesional de baloncesto.

UN CAMBIO NATURAL

El cambio entre Iñaki Narros y Alejandro del Cerro en el final del partido no fue casualidad. El jugador más mayor de la plantilla dejó pasó al más joven. Alejandro del Cerro cumplirá 18 años en agosto y cuenta todavía con una larga trayectoria deportiva por delante.

Al joven navarro le llaman en el vestuario ‘bichi’, por su capacidad de moverse por toda la cancha a toda velocidad. Del Cerro, ha podido aprender durante esta temporada de un jugador como Iñaki Narros, pero el capitán también ha podido recoger de las futuras generaciones. Sin duda, Iñaki Narros dejará en el vestuario una huella imborrable.

Narros: “Si es mi punto final, no lo hubiera soñado así”



Iñaki Narros hizo su rutina de siempre en el partido, aunque el de este sábado en el Navarra Arena pudiera ser su último encuentro como local de su carrera deportiva y perdieran. “Hemos competido de tú a tú a un señorazo equipo y la hemos liado a falta de cinco minutos. Es lo normal porque ellos tiene un banquillo largo y un físico increíble. Hemos seguido luchando, pero creo que hemos pagado un poco la inexperencia, no es lo mismo perder de 10, 12 o 14 pero quedan 40 minutos, hemos demostrado que podemos competir y no nos vamos a rendir hasta el último segundo”, comentaba este sábado Narros. “Este formato es muy futbolero, no me gusta pero es el que hay. Vamos a pelear por remontar esos 14 puntos”.

Narros no podía esconder este sábado su emoción por cómo se vivió el encuentro. “Si este es el punto final a mi carrera, no lo hubiera soñado así hace diez años. Ha sido impresionante vivirlo en un escenario así, rodeado de gente animando y apoyando al equipo en todo momento”, explicaba Narros. “Desde que he anunciado mi retirada he tenido muchísimas muestras de cariño”.