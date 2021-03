Antetokounmpo, como MVP, y Curry, líder, dan el triunfo al Team LeBron

Actualizada 08/03/2021 a las 08:02

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, hizo honor a su condición de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga y, en apenas 19 minutos, aportó 35 puntos, siete rebotes, tres asistencias, una recuperación de balón y un tapón como líder del Team LeBron, que ganó por 170-150 al Team Kevin Durant en la 70 edición del Partido de las Estrellas.



Junto a Antetokoumpo, que se quedó con el premio de MVP del evento, el base estrella de los Warriors de Golden State, Stephen Curry, que antes del partido había ganado por segunda vez el Concurso de Triples, también fue decisivo en la victoria al lograr 28 puntos y cuatro asistencias, siendo el líder del equipo.



Mientras que los reservas, el base Damian Lillard, de los Trail Blazers de Portland, y Jaylen Brown, de los Boston Celtics, mostraron su inspiración encestadora al aportar 32 y 22 puntos, respectivamente, para el Team LeBron, que tuvo como capitán al alero estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.



Aunque James apenas jugó 13 minutos y aportó cuatro puntos con cuatro asistencias, el dominio de su equipo, dirigido por el entrenador Quin Snyder, del Jazz de Utah, fue permanente y consiguieron ganar tres de los cuatro periodos, incluido el segundo cuando anotaron 60 puntos.



El triunfo permitió a James tener marca perfecta de 5-0 en los Partidos de las Estrellas en los que ha sido capitán del equipo.



Mientras que el veterano base Chris Paul, de los Suns de Phoenix, se encargó de dirigir el ataque del Team LeBron al repartir 16 asistencias con ocho rebotes y seis puntos.



El base esloveno Luka Doncic, de los Mavericks de Dallas, se convirtió en el jugador que más tiempo estuvo en la pista del State Farm Arena, de Atlanta, donde se disputó el partido, sin espectadores.



El exjugador del Real Madrid aportó ocho puntos tras anotar 3 de 7 tiros de campo, incluidos dos triples de seis intentos, capturó tres rebotes defensivos y repartió ocho asistencias.



Con un juego soporífero de intercambio permanente de canastas, sin ninguna defensa, ni estrategia y mucho menos intensidad en el baloncesto de equipo, las aportaciones individuales fueron las que hicieron la diferencia final.



El Team Durant, del alero estrella de los Brooklyn Nets, Kevin Durant, que fue baja por lesión, y lo dirigió el entrenador Doc Rivers, de los Sixers de Filadelfia, tuvo como su mejor encestador al escolta Bradley Beal, de los Wizards de Washington, al conseguir 26 puntos, incluidos seis triples de 12 intentos.



Junto a Beal, líder encestador de la liga, el base de los Nets Kyrie Irving se encargó de ser el segundo máximo encestador del Team Durant y dirigió el ataque con un doble-doble de 24 puntos, 12 asistencias, cinco rebotes y dos recuperaciones de balón.



Su compañero de equipo, el escolta James Harden, y el ala-pívot Jayson Tatum, de los Celtics, acabaron el partido con 21 puntos cada uno, que solamente les permitió para llegar primeros a los 24 puntos, en honor al número que vistió en su camiseta el fallecido Kobe Brant, en el cuarto periodo que puso final al partido, que dejó nuevo cambio de líder en el marcador y cinco empates.



Sin ningún tipo de interés deportivo, los verdaderos ganadores del partido fueron los históricos colegios y universidades negros (HBCU).



El equipo LeBron representó al Thurgood Marshall College Fund y el equipo Durant jugó para el United Negro College Fund. Ambos fondos son organizaciones sin fines de lucro que buscan otorgar becas y apoyar a las HBCU.



La liga generó 3 millones en donaciones para HBCU y se aseguró de que cada elemento del evento estuviera orientado a promover las escuelas, según la NBA.



Gracias a su victoria, el Team LeBron recaudó 1,25 millones de dólares para el Fondo Thurgood Marshall. El equipo Durant también recaudó 500.000 para The United Negro College Fund.



Atlanta, donde se disputó el partido, es el hogar del consorcio más grande de HBCU privadas del mundo como son los centros académicos Morehouse College, Spelman College y Clark Atlanta University (CAU) y Morehouse School of Medicine, conocido colectivamente como Atlanta University Center (AUC).



"Fue parte de la razón por la que estamos aquí en Atlanta", declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver. "Esta fue una oportunidad para centrarse en las HBCU", agregó.



Como parte de ese esfuerzo por promover y honrar a estas escuelas, la cancha fue diseñada por artistas de HBCU.



Bandas de marcha de Florida A&M University y Grambling State University interpretaron las introducciones para el Team LeBron y Durant, y el Coro de la Sociedad Filarmónica de CAU interpretó "Lift Every Voice and Sing", también conocido como Black National Anthem.



Gladys Knight, una exalumna de la Universidad de Shaw, cantó "The Star-Spangled Banner".



El equipo de arbitraje estaba formado Tony Brown, Tom Washington, Courtney Kirkland, los tres graduados de HBCU en los centros académicos de Norfolk State University, Southern University y CAU.



"Estoy tan feliz de que la NBA esté celebrando nuestras HBCU", dijo el domingo la vicepresidenta Kamala Harris, exalumna de la Universidad de Howard, al actor Michael B. Jordan.