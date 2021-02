Iñaki Narros, 500 partidos en ligas LEB

Actualizada 20/02/2021 a las 06:00

Dice ser afortunado por poder vivir de su pasión, el baloncesto. Iñaki Narros Peña (28/05/1981) cumplió el pasado sábado 13 de febrero 500 partidos en ligas LEB. El navarro ha completado esta cifra en 19 temporadas militando en cinco equipos diferentes. Entre esos números se encuentra los del equipo de su tierra, el Basket Navarra Club. Con el conjunto navarro ha disputado 316 partidos en 12 temporadas, el último, el pasado fin de semana.

El capitán del ENERparking Basket Navarra no era consciente de alcanzar esa cifra. “Se llega no pensándolo mucho, haciendo trabajo diario y seguir disfrutando de lo que te gusta hacer. Soy afortunado y tengo mucha suerte de estar haciendo lo que me gusta y de poder vivir de ello”, explica Iñaki Narros. A sus 39 años es consciente de que no muchos jugadores de esa edad siguen compitiendo a un alto nivel pero sus ganas por continuar no decaen. “Siempre he dicho hasta que el cuerpo aguante. Cuando yo era joven la gente se retiraba a los 30-32 y cuando llegas a esas edades piensas en lo mayor que eres pero me encontraba físicamente muy bien y veía que estaba con los mejores. No me he planteado otra cosa más que continuar. Así ha sido hasta hoy y me encuentro muy bien”, explica.

Desde que debutó en 2002 en la categoría LEB Oro, Iñaki Narros ha pasado por etapas tanto buenas como malas causadas por las lesiones. También, su rol cada año ha ido evolucionando. “Hay muchas etapas muy diferentes. Coincide que a medida que vas cumpliendo años los roles en los equipos son muy distintos, mucho aprendizaje de tanta gente, entrenadores... Para mí es mi vida, no he hecho otra cosa que no sea jugar a baloncesto. El problema va a ser cuando me toque retirarme, ¡Qué voy hacer!”, cuenta.

La concentración en la pista para Iñaki Narros no ha cambiado con los años. No sabría decir qué ocurre fuera de la cancha en los 40 minutos de juego. “Soy un loco de la concentración y las rutinas, los jóvenes acaban cansados conmigo. Les animo a coger una costumbre para llegar concentrados. Soy muy metódico, intento hacer siempre las mismas cosas para que mi cabeza vaya entrando en el estado de competición. En cuanto el árbitro echa el balón ya no me entero de nada”.

El mejor vestuario para el navarro coincide con los años del Basket Navarra en las temporadas 2010-11 y 2011-12. “Los dos años que luchamos por el playoff para la ACB fueron increíbles porque había muy buen rollo en el vestuario y se notaba en el campo. Nos quedamos terceros en la liga regular y jugamos semifinales. Estábamos compitiendo contra gente que estaba luchando por jugar en la máxima categoría. Disfrutamos un montón y siempre te queda ese gustillo del ascenso”, cuenta Narros.

El capitán del conjunto navarro ha pasado también por lesiones a lo largo de su carrera. Se llegó a romper el talón de Aquiles y pensó que se le caía el mundo. Se recuperó en menos de cinco meses pero sin llegar a estar a su nivel. Cuando fichó por el Palencia Baloncesto recayó de una lesión y también lo hizo mentalmente. “Me sentí muy mal conmigo mismo, sentía como si les estuviera fallando. Mi cabeza se hundió y les dije por favor que renunciaba a mi contrato porque necesitaba recuperarme mentalmente. Pero tuve la suerte de que me llevaron a un fisio y me pusieron como una bestia. El Palencia me esperó y pude jugar a un alto nivel. Aunque estuve poco, le tengo mucho cariño”, explica.

Iñaki Narros agradece las muestras de cariño que ha ido recibiendo tanto de excompañeros como exentrenadores. Dentro del equipo sus compañeros le bromean en el vestuario llamándole ‘dinosaurio’ o ‘vieja del visillo’ pero cuando el capitán del ENERparking Basket Navarra trata de transmitir algo, todos le escuchan atentos.

EL EQUIPO DE SU TIERRA

“Tengo mucha suerte de jugar aquí. Allí en las ciudades donde he ido siempre he comentado a los chavales que aprovechasen, que tienen un equipo profesional y que no todos lo tenían. Cuando salí me tuve que buscar las castañas fuera de Pamplona. Es genial que se haya creado un equipo profesional en Pamplona, se me haya querido para jugar aquí y haya podido disfrutar de tantos partidos, con tantas emociones y logros. Es mi ciudad y siento los colores”, explica Iñaki Narros.

Lleva 12 temporadas con la camiseta del Basket Navarra. Su rol como capitán está claro. “Soy el mayor. Me toman el pelo pero me respetan mucho y se agradece. Ven que cuando digo las cosas no son para faltar. Mi rol es ayudar, aportar mi experiencia y crecer como equipo”.

El ENERparking Basket Navarra ahora se encuentra en la décima posición pero con tres partidos menos. Llevan una dinámica muy buena que ha ido aumentando desde el inicio de la segunda vuelta de la competición. “El equipo se creó para mantenerse, es cierto que los chicos que han venido son de alto nivel, se han acoplado muy bien y nos han dado el salto de calidad. Sumado a que la gente joven ha ido creciendo en la primera mitad de liga regular. Hay varios equipos por encima nuestra pero podemos competir contra ellos. En un playoff a ida y vuelta todo puede pasar y más como estamos llegando ahora”.

Además del apoyo de su afición, Iñaki Narros también ha contado siempre con un gran apoyo familiar. “Me quedo con mis padres, han sido fundamentales en mi vida desde que salí. Me han guiado, me han asesorado tanto con palmas como con llamadas de atención. No puedo estar más agradecido. Todo sumado a que en los diez últimos años gracias a mi mujer veo todo con más felicidad y se lo agradezco mucho. Me ha hecho disfrutar más del baloncesto”. Además, ha podido cumplir uno de sus sueños, que sus hijas puedan verle jugar.

La pregunta de si queda Iñaki Narros para mucho él también se la hace. “Todos los años lo digo, no me voy arrastrar. Cuando vaya llegando final de temporada, me preguntaré cómo estoy, si he estado a buen nivel, pongo todo en la balanza”, cuenta el capitán del ENERparking Basket Navarra.

Los cinco equipos LEB de Iñaki Narros en 19 temporadas

Iñaki Narros se marchó de Pamplona a los 16 años al Centro de Formación Siglo XXI, lugar donde iban los mejores jugadores de baloncesto de cada comunidad. El navarro empezaba dando pasos hacia lo que sería su carrera como profesional. También llegó a estar en las Olimpiadas Júnior de Moscú. En 1990 fichó por el Club Estudiantes donde jugó con el equipo B en la liga EBA. Llegó a entrenar con el conjunto que militaba en la ACB con jugadores que el propio Narros admiraba. Tras esta etapa ya dio un paso de gigante hacia el camino profesional.

Club Melilla Baloncesto (02-03 y 13-14)

“Me fui a Melilla y conocí la realidad del mundo profesional, ya no era una cantera. Cada uno iba a lo suyo y nadie te ayudaba. Tenías que responder porque veías que ibas a jugar poco. Me fui pero volví en 2013/14 y fue un año totalmente diferente a los anteriores, con un equipo muy bueno pero no conseguimos los objetivos, fue agridulce y pedí volver al Basket Navarra”, explica Iñaki Narros.

Club Deportivo Baloncesto Atapuerca (03/04 y 04/05)

“Estuve en Burgos y fueron dos años maravillosos, crecí muchísimo como jugador. También creció el club muchísimo porque conseguimos la Copa Príncipe y ser primeros de liga regular. Ahí fue el trampolín hacia cotas más altas”.

Gijón Baloncesto (05/06 y 06/07)

“Fui a Gijón, estuve dos años y fueron como una montaña rusa. Jugaba mucho menos y tuve un problema físico. Tuve que convivir con dolor y no fui regular”.

Palencia Baloncesto (09-10)

“No conseguimos el ascenso en Basket Navarra en la temporada 2008/2009 y me fichó el Palencia, que sí había pasado a LEB Oro. Al principio fue mal porque me lesioné pero el club y la afición me apoyaron muchísimo, me esperaron a que me recuperase. Lo hice y terminé la temporada muy bien, jugando mucho”.

Basket Navarra Club (2007 a 2009/2010 a 2013 y 2014 a 2021)

“Me operaron de un hueso del pie y por mi ansia por jugar no podía estar quieto, decidí fichar por el Basket Navarra en 2007 que en aquel entonces estaba en Bronce. A continuación se ascendió a LEB Plata y continué. Estuvimos varios cursos en LEB Oro pero descendimos. Ese año iba a ser padre y puse en la balanza si continuar en el Basket Navarra y luchar por LEB Oro o buscarme en otro sitio. Con todo lo que conllevaba, decidí quedarme. Estos últimos años estoy disfrutando mucho pero me queda el saborcillo de no haber conseguido el ascenso. En casa me arropan mucho y es un gusto jugar aquí. Pamplona necesita un equipo de baloncesto profesional con toda la afición que hay y me siento muy querido. Cada vez que viene un partido me encanta jugar en casa porque la afición navarra te empuja”.

Los datos LEB

2002-2003 LEB 1 (Oro)

Club Melilla Baloncesto 26 partidos 60 puntos

2003-04/04-05 LEB 2 (Plata)

CB Atapuerca (Burgos)

67 partidos 731 puntos

2005-06/06-07 LEB 1

Gijón Baloncesto

49 partidos 184 puntos

2007-2008 Bronce

Basket Navarra

28 partidos 411 puntos

2008-2009 LEB Plata

Basket Navarra

32 partidos 463 puntos

2009-2010 LEB Oro

Palencia Baloncesto

22 partidos 157 puntos

2010-11/2012-13 LEB Oro

Basket Navarra

93 partidos 1.261 puntos

2013-2014 LEB Oro

Club Melilla Baloncesto

19 partidos 156 puntos

2014-15/2015-16 LEB Oro

Basket Navarra

36 partidos 333 puntos

2016-17/2017-21 LEB Plata

Basket Navarra

125 partidos 1.774 puntos