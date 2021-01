Reacción sin premio del Basket Navarra

Actualizada 17/01/2021 a las 06:00

ENERparking Basket Navarra no pudo ayer contra el Hestia Menorca (70-74) en Arrosadía en un partido intenso en el que los navarros tuvieron oportunidad de luchar por la victoria.

No fue un comienzo fácil para el Basket Navarra, se enfrentaban a un rival con condición de favorito para luchar por el playoff de ascenso a la máxima categoría. En los primeros minutos el Hestia Menorca adquirió ritmo y dominó con comodidad. Su defensa impedía a los interiores rojillos anotardentro de la pintura. Los locales encontraron en Menno Dijkastra una de sus mayores preocupaciones, quién conseguía sortear a los navarros entrando en la zona con mucha facilidad, metiendo la mayoría de los puntos en el primer cuarto. Basket Navarra logró ir entrando en el partido de la mano de Iñaki Narros, sumando varios robos que les dieron alas.

Los visitantes construyeron una ventaja de 13 puntos, que obligó a Juste a pedir tiempo muerto, tratando de cambiar el rumbo del partido. Y la charla funcionó. La reacción de sus pupilos a falta de 10 minutos para el descanso fue de menos a más. Todo empezó con un triple de Simeon Lepichev que dio más energía a sus compañeros y al público, que no dejaba de apoyar a los suyos. Consiguieron molestar a los rivales que se frustraban al ver como se hacían grandes los locales hasta provocar que el entrenador rival pidiera tiempo muerto.

Otra vez Iñaki Narros condujo a su equipo por el buen camino. Los últimos tres minutos antes del descanso fueron largos ante las faltas, pero se había vuelto un encuentro igualado y con opción a muchas variantes para ambos equipos de cara a la segunda parte.

Tras el parón, Dijkstra volvió otra vez a desquiciar a los navarros. El partido aun se volvió más exigente de lo que ya era, al Basket Navarra le faltó más acierto para acercarse en el marcador. Laron Smith estuvo muy atento en el tercer tiempo, repartiendo asistencias a sus compañeros y aprovechando la sequía de los rivales.

El conjunto de Jordi Juste tuvo la miel en los labios durante los últimos minutos. Lo intentaron hasta el final. No cesaban los tiros libres por faltas. Un triple de Iñaki Narros puso el marcador 64-66, primera vez que la diferencia era tan pequeña. Se hicieron eternos los dos últimos minutos y la única tarea de Basket Navarra consistió en intentar aguantar el ritmo. Seoane robó un balón en los últimos segundos que pudo dar la alegría a los de Jordi Juste. El cansancio, la tensión y los nervios pudo con él y el tiempo se paró con 70-74 en el marcador.

JUSTE: "HEMOS COMPETIDO HASTA EL FINAL, ESTOY ORGULLOSO"

El entrenador Jordi Juste ya contó en la previa que no sería un partido fácil y así se cumplió. “Hemos salido con mucho respeto al Menorca, sobre todo ofensivamente. No conseguíamos sacar los tiros que debíamos. Estábamos cohibidos y hemos tenido problemas arriba. En el segundo y tercer cuarto hemos estado mejor a pesar de que nos costaba anotar”, contó Juste tras el partido. Además, destacó la dificultad que tuvieron ante Dijkstra. “Nos han castigado en el bloqueo directo con su jugador más fuerte, nos ha hecho mucho daño. Nos ha costado no poder igualar el partido en ese momento que lo teníamos cerca”, dijo. Aun así, se mostró orgulloso. “Hemos competido hasta el final, hemos tenido alguna opción y estoy orgulloso con el esfuerzo".

Basket Navarra 70

Hestia Menorca 74

Basket Navarra. Laron Smith (6), Rodrigo Seoane (8), Lucas Antúnez (5), Pablo Yárnoz (4) y Adrián García (14),cinco inicial, Peter Stümer (6), Iñaki Narros (15), Simeon Lepichev (12), Rafa llopis (0).

Hestia Menorca. Víctor Moreno (4), Julio De Asis (11), Menno Dijkstra (25), Javier Hernández (6), Drew Guebert (0), cinco inicial, Jorge Jiménez (0), Raúl Timoner (5), Urko Otegui (6), Alberto Corbacho (9), Adrián Mendez (2), Bruno Diatta (6).

Parciales. 9-18, 21-18, 21-24, 19-14.

Árbitros. Guillermo García y Alejandro Calvo. Eliminaron por cinco faltas al local Stümer.

Incidencias. Partido disputado en el pabellón Arrosadía con alrededor de 60 personas.