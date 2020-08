Jordi Juste: “La renovación ha llegado por confianza en mí y en el club”

Actualizada 06/08/2020 a las 06:00

Llegó al banquillo del Basket Navarra en febrero. Le dio tiempo a dirigir cuatro partidos en los que se ganó la renovación para el presente curso. El entrenador catalán Jordi Juste, de 41 años, volverá a dirigir al equipo navarro en la LEB Plata durante este curso 20-21.



¿Cómo se ha dado su renovación?

Se dio por la confianza que me mostraron. Dos o tres semanas después de terminar la temporada, el club me manifestó que quería que me quedara. Fue un gesto que valoro y me dio confianza. Estuve un mes en el que poco pude demostrar, pero parece que con lo poco que hicimos quedaron contentos. Parece que vamos de la mano en cuanto al baloncesto que queremos y se fraguó el acuerdo.

¿La continuidad se hubiera dado tanto en Oro como en Plata?

Sí, sí, en ambos casos. La verdad es que hubiera sido un reto muy chulo salir en Oro. Al final no se dio. Federación decidió así. Salimos en Plata y con muchas ganas de trabajar y esperamos que lo podamos hacer porque el tema de la covid deja todo en el aire.

¿Tuvo dudas a la hora de renovar?

La verdad es que no. He dicho varias veces que me sentí muy a gusto desde que llegué. Con la gente con la que trabajo, en el día a día, son gente muy dedicada, con una mentalidad muy profesional. De la misma manera que ellos confiaron en mí, yo también en ellos.

Coge al equipo desde el inicio de la campaña, ¿qué margen está teniendo a la hora de confeccionar la plantilla?

Estamos trabajando tres, cuatro personas. Pero el encargado principal de buscar jugadores y confeccionar la plantilla soy yo, y desde hace ya unos meses. Llevamos tiempo trabajando y creo que gracias a eso, desde que nos dieron el visto bueno para salir en Plata, el equipo está a punto de cerrarse. Ahora solo queda empezar la pretemporada con ellos y trabajar.

¿Cómo va a ser esa plantilla?

Nosotros queríamos renovar a cinco jugadores de la anterior campaña, pero finalmente van a ser tres. A Adrián (García) y Pablo (Yárnoz) se sumará Iñaki (Narros). Vamos a tener una plantilla de nueve jugadores profesionales porque el recorte del presupuesto nos va a obligar a ello, y tenemos que contar con gente de casa, sobre todo, para el día a día. Tres jugadores que van a tener una presencia importante en este día a día y vamos a ver a nivel de minutos dependiendo de su evolución serán los tres que ya tuve: Alejandro del Cerro, Adrián Das y Edu Fernández. El club está trabajando para encontrar a otros que puedan añadirse a ellos tres.

¿Cómo está planificando la pretemporada?

La idea es comenzar con un pequeño grupo de trabajo antes de iniciar la pretemporada con esos chicos jóvenes. Empezar a entrenar con ellos conceptos básicos que puedan resultar importantes e iniciar a conocernos. Inicialmente tenemos previsto comenzar el 1 de septiembre con todo el grupo.

¿Qué objetivos se plantea?

El objetivo principal pasa por luchar para clasificarnos entre los diez primeros, por dos razones. Primero por el recorte del presupuesto, que es importante. Vamos a una plantilla de nueve jugadores, con sus ventajas y sus desventajas. Es un cambio respecto a otras temporadas. También hay que ver en qué situación se encuentran nuestros rivales. La segunda razón es ver cómo va a afectar la covid al inicio y el transcurso de la competición. Además del objetivo inicial existe otro que será fijo. Estamos pensando en incorporar gente con mucha hambre, joven y con unas características que se van a complementar entre ellos. Estamos buscando jugadores que se complementen y que puedan cubrir dos e incluso tres posiciones. Eso nos puede dar muchas opciones. Creo que con los perfiles que vamos a incorporar podemos hacer algo chulo.

La competición vuelve a cambiar, ¿qué le parecen los cambios?

Pienso que está mejor este año. Jugamos todos contra todos, en liga regular. Después se disputan octavos, cuartos, eliminatorias... me parece más interesante. A mí me gusta más. La otra situación me parecía un poco injusto.

¿Cómo afronta la temporada?

Tengo muchísimas ganas. Creo que como todos los deportistas, entrenadores y jugadores, que nos cortaron en el mes de marzo, llevamos sin actividad mucho tiempo. Cuando se acabó me quedé con la sensación de que en el último partido ante el Albacete el equipo tocó la tecla para cambiar la dinámica. Me fui a casa con mal cuerpo, triste, sabedor de que se estaba rompiendo algo. Esta situación la uno con las ganas y la confianza mostrada por la junta directiva, el trabajo que estamos realizando este verano y me motiva mucho. Además, el grupo de jugadores que vamos a reunir me da buenas sensaciones.