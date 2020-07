NBA League 2019-2020: Todos los partidos que podrán verse por televisión en España

Actualizada 23/07/2020 a las 10:14

El pasado 11 de marzo, la NBA se suspendió debido a la pandemia de coronavirus hasta nuevo aviso. Jugadores y aficionados vivieron con estupor un momento inédito en la historia y desde entonces se preguntaban qué pasaría con el resto de la temporada 2019-2020.

Pues bien, la liga de baloncesto más importante del mundo ya está aquí. La competición se reanudó este miércoles 22 de julio, cuando se disputaron los primeros encuentros: LA Clippers vs. Orlando, Denver vs. Washington, Brooklyn vs. New Orleans y Miami vs. Sacramento. Forman parte de una frase preparatoria de amistosos que durará hasta el próximo martes 28 de julio, que a su vez toma parte en un calendario de etapas que queda de la siguiente manera:

Amistosos : 22-28 de julio. Cada equipo disputará tres partidos de preparación.

: 22-28 de julio. Cada equipo disputará tres partidos de preparación. 'Seeding Games' : el 30 de julio empieza la competición oficial. Son 22 equipos y cada uno tiene asignados 8 encuentros, que se sumarán a los récords que ya hubieran acumulado antes de la suspensión del campeonato.

: el 30 de julio empieza la competición oficial. Son 22 equipos y cada uno tiene asignados 8 encuentros, que se sumarán a los récords que ya hubieran acumulado antes de la suspensión del campeonato. 'Play-in' : potencial serie para determinar al 8° y último clasificado a los Playoffs en cada Conferencia.

: potencial serie para determinar al 8° y último clasificado a los Playoffs en cada Conferencia. 'Playoffs': los 8 mejores de cada Conferencia jugarán tres rondas (Primera, Semifinales y Finales) antes de llegar a las Finales de la NBA.

A partir de aquí, ¿qué partidos podrán verse por televisión en España? Existen varias formas de seguirlos (NBA League Pass, y canales #Vamos y Movistar Deportes de Movistar+), pero no estarán disponibles todos en cualquier plataforma sino que se distribuirán del siguiente modo:

Partidos de preparación (22.28 de julio) : solamente a través de NBA League Pass , la plataforma online de la liga.

: solamente a través de , la plataforma online de la liga. 'Seeding Games' (a partir del 30 de julio): a través de NBA League Pass y, además, Movistar+. Cada madrugada, los canales de dicha plataforma Movistar+ Deportes (dial 53) o #Vamos (dial 8) emitirán en directo un partido de temporada, al menos.

PARTIDOS DE LA NBA LEAGUE 2019-2020 QUE PODRÁN VERSE DESDE ESPAÑA Y DÓNDE VERLOS

Viernes 31 de julio : New Orleans Pelicans-Utah Jazz (00:00h, #Vamos), Los Angeles Lakers-LA Clippers (03:00h, #Vamos) y Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies (22:00h, Movistar Deportes).

: New Orleans Pelicans-Utah Jazz (00:00h, #Vamos), Los Angeles Lakers-LA Clippers (03:00h, #Vamos) y Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies (22:00h, Movistar Deportes). Domingo 2 de agosto : LA Clippers-New Orleans Pelicans (00:00h, #Vamos) y Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs (22:00h, Movistar Deportes).

: LA Clippers-New Orleans Pelicans (00:00h, #Vamos) y Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs (22:00h, Movistar Deportes). Martes 4 de agosto : Dallas Mavericks-Sacramento Kings (20:30h, #Vamos).

: Dallas Mavericks-Sacramento Kings (20:30h, #Vamos). Viernes 7 de agosto : LA Clippers-Dallas Mavericks (00:30h, Movistar Deportes).

: LA Clippers-Dallas Mavericks (00:30h, Movistar Deportes). Martes 11 de agosto : Milwaukee Bucks-Toronto Raptors (00:30h, Movistar Deportes) y Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks (23:00h, #Vamos).

: Milwaukee Bucks-Toronto Raptors (00:30h, Movistar Deportes) y Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks (23:00h, #Vamos). Jueves 13 de agosto: Toronto Raptors-Philadelphia 76ers (00:30h, Movistar Deportes).

