El Real Madrid se queda fuera de las semifinales

Actualizada 26/06/2020 a las 22:35

El Real Madrid no podrá luchar por reeditar el título de Liga de las últimas dos temporadas tras no haber conseguido uno de los dos primeros puestos del grupo B y no acceder a las semifinales, a las que no faltaba desde hace doce años, desde 2008.

El Real Madrid-Casademont Zaragoza, último del grupo B, fue absolutamente intrascendente desde que el Valencia venció al Herbalife Gran Canaria y cerró la clasificación del grupo B con los locales como primeros de grupo y el San Pablo Burgos como segundo.

Hacía doce años que el Madrid no faltaba a unas semifinales por el título de la Liga Endesa, desde 2008.

La Fase Final de la Liga Endesa que se está disputando en Valencia conoció este viernes los cruces de semifinales con el Barça-San Pablo Burgos y Valencia Basket contra Kirolbet Baskonia, a las 17:00 y las 20:00 horas de este domingo en La Fonteta.

La quinta y última jornada del Grupo B este viernes terminó por decidir los rivales de Barça, primero del Grupo A, y Baskonia, segundo. Con todo abierto, finalmente la victoria de Valencia sobre Herbalife Gran Canaria (81-97) decidió los dos billetes en el segundo partido. Antes, el Burgos había cumplido ante MoraBanc Andorra (88-86).