El Fuenlabrada ofrece la renovación al navarro Álex Urtasun

Si hace poco nos hacíamos eco desde este medio del casi insuperable mes que había tenido el escolta navarro Álex Urtasun, uno de los jugadores referentes del Montakit Fuenlabrada que estaba pendiente de seguir o no en las filas de su actual equipo, desde las filas del mismo confirmaron este jueves, 14 de noviembre, que han puesto sobre la mesa la oferta de renovación para el jugador. Y es que desde el club madriileño han decidido que el base estadounidense con pasaporte macedonio Bo McCalebb no firmará con ellos al no superar las pruebas médica, hecho que propició que hayan ofrecido a Urtasun la ampliación de su contrato temporal hasta el final de la temporada actual y una más, según anunciaron fuentes del club.

McCalebb, base de 1,81 metros y 34 años con experiencia en Zaragoza y Gran Canaria, iba a firmar por el conjunto del sur de la Comunidad de Madrid para solventar las lesiones de dos de sus directores de juego, Francis Alonso y el estadounidense Earl Rowland, pero no ha superado el reconocimiento médico.

Mientras espera a las recuperaciones de sus directores de juego, posición en la que solo cuenta con Tomás Bellas, el Montakit planea dar más estabilidad a uno de sus refuerzos temporales en la línea exterior, el escolta navarro Álex Urtasun, que llegó con un contrato temporal de un mes y al que va a ofertar un contrato por lo que resta de esta temporada y la siguiente.

El exterior de 35 años ha sido uno de los más destacados del equipo en la parcela ofensiva, ya que ha anotado una media de 16 puntos en los tres partidos que ha disputado, ante el Retabet Bilbao (25 puntos y 2 asistencias), el Barcelona (9 y 1) y el Baxi Manresa 14 y 4).

Por otra parte, el Fuenlabrada había incorporado hace dos semanas para reforzar sus entrenamientos al alero serbio de 32 años Ivan Paunic, que vino con la posibilidad de firmar por un año y al que ha ofrecido un contrato por un mes que el jugador no ha aceptado, por lo que ha decidido marcharse de la disciplina del Montakit.

