Ibaka se lesiona en la victoria con exhibición de Siakam de los Raptors

Actualizada 09/11/2019 a las 11:00

Toronto Raptors ha firmado esta madrugada ante New Orleans Pelicans (104-122) su quinta victoria en los últimos seis partidos en la NBA, que le permite mantener la presión sobre Boston Celtics, líder de la Conferencia Este, en un duelo en el que Serge Ibaka, que acabó con molestias, y Marc Gasol tuvieron una participación discreta.



Solo los de Massachusetts (6-1) y Milwaukee Bucks (6-3) han conseguido doblegar en este inicio de temporada al actual campeón de la liga norteamericana (6-2), segundo del Este entre sus dos verdugos. Todo en un partido en el que el ala-pívot camerunés Pascal Siakam se cargó al equipo a la espalda para terminar con un 'doble-doble' de 44 puntos y 10 rebotes.



Mientras, Ibaka no pudo finalizar el encuentro al sufrir un esguince de tobillo que no le dejó seguir en la segunda mitad, uniéndose a la lesión en la mano que también impidió continuar al base Kyle Lowry; antes de eso, el ala-pívot hispano-congoleño había contribuido con 8 puntos y 6 rebotes en 12 minutos.



Por su parte, el pívot catalán Marc Gasol disfrutó de casi media hora sobre la pista, aunque no logró brillar; el de Sant Boi firmó 5 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón.



Por último, el ala-pívot madrileño Juancho Hernangómez no tuvo minutos en la victoria de Denver Nuggets sobre Philadelphia Sixers (100-97), que mantiene a los de Colorado segundos del Oeste, mientras que el pívot catalán Pau Gasol sigue recuperándose de su lesión y sigue sin participar con Portland Trail Blazers, que cayó ante Brooklyn Nets (115-119).

ESTADÍSTICAS DE JUGADORES ESPAÑOLES



SERGE IBAKA: 8 puntos y 6 rebotes.

MARC GASOL: 5 puntos, 7 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 1 tapón.

JUANCHO HERNANGÓMEZ: No jugó.

PAU GASOL: Lesionado.

Selección DN+