Ricky Rubio será nuevo compañero de Booker y DeAndre Ayton con los Suns

Actualizada 01/07/2019 a las 13:09

Los Suns de Phoenix dedicaron el primer día de la agencia libre en la NBA a conseguir el fichaje del base español Ricky Rubio, que aceptó la oferta de tres años y 51 millones de dólares, de acuerdo a la información ofrecida por el periódico local "The Republic", que cita a fuentes de la liga.



Aunque el medio digital "The Athletic" fue el primero que dio a conocer el acuerdo, la pasada noche, ya se confirmó que Rubio será el base que inicie el nuevo proceso de reconstrucción junto con el escolta Devin Booker y el pívot jamaicano Deandre Ayton, elegido número uno en el sorteo universitario del 2018, y que fue candidato al premio de Novato del Año.



La llegada de Rubio, de 28 años, a los Suns ha sido calificada de un "gran acierto" por todos los comentaristas de la NBA, que auguran una gran futuro al equipo con su incorporación.



Todos coinciden que uno de los puntos débiles que tuvieron los Suns la pasada temporada fue el puesto de base, y por lo tanto al incorporación de Rubio hace que el equipo de inmediato haya elevado su nivel.



El internacional español es visto como uno de los jugadores más inteligentes que hay en la NBA, que además hace buenos a sus compañeros y será el nexo perfecto en el juego que aporten Booker y Ayton.



Rubio, que la pasada temporada jugó con los Jazz de Utah, se quedó fuera de los planes del equipo cuando consiguieron el traspaso del base Mike Conley con los Grizzlies de Memphis.



De acuerdo con los analistas de la NBA, Rubio llega en el momento "ideal" a un equipo como los Suns que tienen un gran talento joven y su experiencia les hará crecer de inmediato en todas las facetas del juego.



Rubio, quien completó la octava temporada como profesional, logró promedios de 12,7 puntos t un 40 por ciento de acierto en los tiros de campo, además de repartir 6.1 asistencias por partido con los Jazz, a quienes ayudó a estar en los playoffs por segundo año consecutivo.



Aunque la primera opción de los Suns para el puesto de base era D'Angelo Russell, dado que era el preferido de Booker al ser ambos buenos amigos, su fichaje se les hizo prohibitivo al no tener espacio en el tope salarial y pagar los 117 millones que ha recibido tras firmar contrato por cuatro años con los Nets de Brooklyn y ser traspasado a los Warriors de Golden State.



Los Angeles Lakers, su exequipo, lo seleccionaron con el número dos en el sorteo universitario del 2015, también estaban interesados en Russell, pero ahora su primera prioridad es conseguir al alero Kawhi Leonard.



Antes de conseguir el fichaje de Rubio, los Suns se habían fijado en los bases Cory Joseph y Quinn Cook, que también se encuentran en el mercado de los agentes libres.



Pero no quisieron quedarse con los derechos de número seis que tuvieron en el pasado sorteo universitario, en el que podrían haber elegido a base novato Coby White, de Carolina del Norte, y prefirieron al base-escolta Ty Jerome, de la Universidad de Virginia.

