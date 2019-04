Al Basket Navarra solo le vale ganar

Actualizada 26/04/2019 a las 07:36

El Basket Navarra está obligado a ganar este viernes en casa si quiere mantenerse con opciones de alcanzar el playoff de ascenso a LEB Oro tras dos derrotas consecutivas. Los de Xabi Jiménez tienen ante el Isover Basket Azuqueca una nueva oportunidad para recuperar las buenas sensaciones mostradas durante toda la temporada y volver a la senda de la victoria.



Pese al varapalo de la abultada derrota del pasado fin de semana en Murcia, el equipo encara con la máxima motivación lo que resta de competición, empezando por el partido ante el Isover Basket Azuqueca, el primero de los tres últimos duelos que quedan para el final. “Dimos una mala imagen en Murcia, donde teníamos una buena oportunidad para engancharnos a los puestos de arriba, pero el deporte es lo que tiene. Hemos entrenado muy bien esta semana, estamos mentalizados de que aún tenemos opciones de meternos en los puestos de playoff y la única forma de responder es ganando este viernes. Estamos trabajando para ello, enchufados y con ganas”, señaló Xabi Jiménez, entrenador de Basket Navarra, quien aseguró que no ve al equipo tocado tras el último mal partido: “Tenemos jugadores con muchas horas de vuelo y otros jóvenes que se dejan guiar, y todos tenemos claro que la mejor forma de cambiar el rumbo es ganando el próximo partido. Quedan tres jornadas y hay que afrontarlas dando el máximo y demostrando que nuestro trabajo diario es bueno. Está siendo un buen año a nivel de resultados, el sistema de competición no nos ha ayudado pero tenemos que seguir creyendo”.



Llega a Pamplona el Isover Basket Azuqueca, colista (6-13) del grupo A1 por el ascenso y ya sin opciones después de encadenar tres derrotas consecutivas. No obstante, los navarros no quieren relajarse a sabiendas de la complejidad de esta fase final. “Estamos en la fase de ascenso y todos los equipos que están aquí lo están por méritos propios. Llegan sin la tensión de jugar por ascender y eso nunca se sabe si es bueno o malo: no sabemos si los jugadores estarán más liberados y cómodos o si por el contrario estarán más relajados”, valoró Jiménez



Ante la obligación de la victoria, el Basket Navarra cuenta con la ventaja de jugar en Arrosadía, un pabellón cuyo público ha conseguido apretar a los contrarios y guiar al equipo.

JORNADA 20

Rival. Isover Basket Azuqueca.

Día y hora. Viernes, a las 20.30 horas.

Lugar. Polideportivo Arrosadía.

Etiquetas Baloncesto

Selección DN+