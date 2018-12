El espectacular triple de Doncic para forzar la prórroga asombra a la NBA

Actualizada 24/12/2018 a las 14:53

El exjugador del Real Madrid Luka Doncic se encargó de anotar un triple cuando el tiempo reglamentario expiraba para poner el empate a 107-107 y forzar la prórroga en el partido entre los Mavericks de Dallas y los Trail Blazers de Portland. En el tiempo extra, los de Oregon se llevaron el triunfo por 121-118.

Doncic, que jugó 35 minutos, aportó 23 puntos y 11 rebotes -nueve defensivos-, tras anotar 7 de 21 tiros de campo, con 2 de 7 triples, y 7 de 9 desde la línea de personal..

"Es un jugador que no tiene ningún miedo a tirar y anotar este tipo de canastas", declaró el entrenador de los Mavericks, Rick Carlisle. "No puedo decir que fuese una sorpresa que entrase el balón en la canasta. Le he visto hacer cosas como esas muchas veces".

Doncic, quien antes del partido había sido duda debido por las molestias que sentía en la cadera derecha tras el golpe que se dio la pasada noche durante el partido que disputaron frente a los Warriors de Golden State, al final no se resintió de nada, pero no pudo evitar la derrota de los Mavericks.

"Fue un tiro difícil, por lo que ver que el balón entró siempre te genera sorpresa", declaró Doncic al concluir el partido.

