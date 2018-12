Basket Navarra y Zornotza, a romper la igualdad

Actualizada 12/12/2018 a las 07:32

Basket Navarra buscará resarcirse hoy en Amorebieta tras la última derrota en Arrosadía. Lo hará en una nueva jornada de la LEB Plata, un nuevo partido intersemanal que lleva al cuadro navarro hasta tierras vizcaínas, para visitar a otro de los equipos situados en lo alto de la tabla y llamados a pelear en la segunda fase por el ascenso, el Zornotza ST.



El objetivo: ofrecer una mejor versión de la mostrada el viernes ante el Igualatorio Cantabria Estela para retomar la senda de las victorias y seguir mirando hacia arriba en una competición cuya igualdad es extrema. “Después de no dar una buena imagen en la última jornada y de no estar al nivel de anotación que nos planteó el rival, tenemos muchas ganas de solucionarlo. Tenemos la oportunidad de hacerlo en poco tiempo, y vamos con la intención de ser más fieles a lo que hacemos entre semana, con ganas de demostrar que lo que trabajamos durante la semana no es lo que vimos el otro día”, aseguró Xabi Jiménez, entrenador de Basket Navarra.



Enfrente, el Zornotza ST, un equipo actualmente empatado con los navarros en la clasificación dentro de un grupo de hasta cinco conjuntos con el mismo balance de 7-5. Los vascos son un rival muy intenso que ya logró imponerse en Arrosadía en la segunda jornada de Liga en un encuentro igualado (80-83). “Fue un partido de alto nivel y con mucha dureza defensiva, y no esperamos que en Amorebieta la intensidad sea menor”, advierte Xabi Jiménez, quien valora: “Son el equipo que más faltas comete de la categoría, plantean un nivel defensivo muy alto”.



Jornada 13

Rival. Zornotza ST

Día y hora. Hpy, 20 horas.

Lugar. Polideportivo Larrea (Amorebieta).

