Juancho Hernangómez tumba a los Warriors con un tapón sobre la bocina

El ala-pívot español Juancho Hernangómez se ha convertido en el héroe de la victoria de Denver Nuggets sobre los vigentes campeones, Golden State Warriors (100-98), al colocar un tapón decisivo sobre la bocina, mientras que Álex Abrines se ha tenido que retirar tras recibir un codazo en la derrota de Oklahoma City Thunder.

BALL GAME.



Juancho Hernangomez defends the rim to give the @nuggets the home victory! #MileHighBasketball pic.twitter.com/oEFLlS2PYS