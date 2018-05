LeBron obra el milagro y lleva a los Cavaliers de Calderón a las Finales

El jugador español José Manuel Manuel Calderón y sus Cleveland Cavaliers se clasificaron esta madrugada para las 'Finales' de la NBA después de vencer a los Boston Celtics (79-87) en el séptimo y definitivo encuentro de la final de la Conferencia Este tras una nueva exhibición de LeBron James (35 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias), que monopolizó el juego de los suyos para poner fin al gran mérito de temporada de los 'verdes'.

Jeff Green (19 PTS, 8 REB), Tristan Thompson (10 PTS, 9 REB), & JR Smith (12 PTS, 3 3PM) combine for 41 points in the @cavs Game 7 W! #WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/4SLDQMjiEp



'King' James se bastó él solo para derrotar a todo el estado de Massachusetts y clasificar a los 'Cavs' a su cuarta final consecutiva. El de Akron se echó el equipo a la espalda y se multiplicó ofensiva y ofensivamente: taponó, generó, asistió y anotó. Lo hizo todo y completó el encuentro sin descanso.



No fue tarea fácil para el 'Elegido'. Los de Brad Stevens, invictos en el TD Garden en estos 'playoffs' tras 10 partidos, volvieron a plantar cara hasta el final -a falta de dos minutos dispuso de dos triples para ponerse a un punto-. Pero la experiencia de los Cavaliers y la falta de banquillo, sin sus dos mejores hombres -Kyrie Irving y Gordon Hayward-, fueron decisivas. En su partido 100 esta campaña, LeBron, con 12 puntos, mantuvo a los suyos tras un inicio muy intenso y acertado de los Celtics (26-18). Poco a poco, ya en el segundo cuarto y ante la ausencia de Kevin Love por conmoción, Jeff Green (19 puntos y 8 rebotes) se erigió como el escudero de James. Los 'Cavs' firmaron un parcial de 2-12 antes del descanso para ponerse a 4. En la reanudación, la aportación de Tristan Thompson (10 puntos y 9 rebotes) y JR Smith (12+4) resultó clave para ayudar a James, que en los últimos minutos tiró de experiencia y calidad para cerrar el partido liderando un parcial de 7-16. Ese gran final certificó el pase a las 'Finales' de los Cavaliers por cuarta temporada consecutiva -la octava particular del 'Rey' tras su paso por los Miami Heat-.

LeBron James goes for 35 PTS, 15 REB, 9 AST as the @cavs advance to their 4th straight #NBAFinals!#WhateverItTakes #NBAPlayoffs pic.twitter.com/7VrBNJFnjM