El espectáculo sale a la calle

Imagine un deporte en el que las más grandes compitan a la vez que las que empiezan. Que las que han ganado medallas nacionales y han batido récords compartan espacio con las que todavía no saben siquiera si va a ser su especialidad. Que los deportistas chicos acudan a animar a las deportistas chicas como planazo de un domingo por la mañana. Que incluso haya destacados competidores que no participen pero colaboren en la organización del evento. Imagine que todo se puede ver de forma gratuita, en la calle, con un tiempo maravilloso. Y que reina el buen ambiente, sin peleas, sin polémicas, sin estridencias. Imagine que el atletismo es otro mundo por esto y por mucho más.

M.V.M.

El parque de Antoniutti acogió este domingo 24 de septiembre por primera vez un experimento organizado por la Federación Navarra de Atletismo, denominado Women’s Street Athletics, en el que grandes figuras como June Kintana o Arantza Moreno, vigentes campeonas de España absolutas, compartían cartel con niñas que empiezan. Lo más curioso fue ver disciplinas de pista en pleno núcleo urbano de Pamplona. Lo de menos era la validez de las marcas, los resultados o las victorias. Se trataba de difundir este deporte entre el público navarro, que se detuvo sorprendido a su paso por el parque al ver el espectáculo, protagonizado íntegramente por mujeres.

‘REGRESO’ DE TURRILLAS

Por espacio de casi dos horas, desfilaron por Antoniutti atletas navarras de renombre como Nerea Bermejo, Alicia Carrera, Raquel Echeverría, Andrea Arilla o Izaskun Turrillas, que anunció tras el Campeonato de España que se retiraba pero quiso matar el gusanillo en una prueba de altura al margen de la competición pura. La saltadora fue también homenajeada por sorpresa por la organización, que le entregó un trofeo por su larga trayectoria.

Las caras conocidas no estaban solo dentro del circuito atlético improvisado en Antoniutti. Entre el público, ilustres como Maitane Melero, Miren Bartolomé o Iñigo Pérez no perdieron la oportunidad de animar a las atletas, o el exvallista Txema Romera, uno de los mejores de la historia en España, acudía a ver a su hija. El matrimonio de entrenadores Idoia-Mariezkurrena-Francis Hernández disfrutaba de la iniciativa, lo mismo que el presidente del Grupompleo Pamplona Atlético, Pablo Branchi. Entre los voluntarios de la Federación Navarra no faltaron Kader Algham o Ana Llorens, también estupendos deportistas que se pusieron manos a la obra para que el evento saliera a la perfección.

El atletismo unido viendo a mujeres de todos los clubes: Valdizarbe-GANA, Iranzu, Tafalla, Grupompleo, Ruizca-Ribera Atlético, Ardoi, Hiru Herri o Beste Iruña. No faltó la representación del FC Barcelona a cargo de la revelación de esta temporada, Raquel Echeverría.

Raquel Echeverría, pendiente de su futuro

Ha sido una de las destacadas de la temporada y en esta ocasión corría en casa. La atleta del Barcelona Raquel Echeverría se impuso en la milla. “Es importante acercar el deporte femenino y el atletismo a la gente. Lo de ganar queda en segundo plano”, declaraba Raquel. La navarra se fue la pasada temporada al Barcelona, un club que podría hacer desaparecer a su sección de atletismo. “En principio nos han dicho que este año van a seguir solo en la Copa de la Reina. Estamos esperando que nos digan para saber qué hacer, si seguir o no. No quiero estar todos los años cambiando de club”, deseaba la mediofondista. Raquel está haciendo un máster en Valencia y se encuentra por tanto en un momento decisivo. “Este año es clave para saber si sigo o vuelvo. Voy pasito a pasito espero seguir disfrutando y mejorando”, concluía la plusmarquista navarra de 1.500.