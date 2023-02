Dantzaleku corona a Diego Miguelena y María Ordóñez

Con el termómetro rozando los 0 grados y un terreno duro por la helada nocturna, con algunas manchas aún de nieve, el campeonato arrancó con las carreras de los sub18.

Conforme fue trascurriendo la mañana con las carreras de sub16 y sub14, las temperaturas se fueron templando y el recorrido fue embarrándose, sobre todo en la zona del Damero.

En esas condiciones, y pasadas las 12.00h, la cita absoluta sobre 4.550 metros coronó a Diego Miguelena (Hiru Herri) y María Ordóñez (Beste Iruña), sus primeros títulos navarros de cross corto. El XXXVI Cross Dantzaleku también tuvo una cita popular, en la que se ganó Kevin Alves.

Miguelena rubricó el dominio que Hiru Herri tuvo en una prueba en la que el vencedor acabó por tomar una ligera ventaja en la segunda de las tres vueltas por los robledales de la zona. Tras él, David Pérez e Israel Arbizu subieron a un podio completo del club de las tres localidades.

Por su parte, Ordóñez -campeona navarra esta temporada de trail running, modalidad en la que ha sido internacional y mundialista- compartió carrera de principio a fin con su compañera en el Beste Iruña Izaskun Beunza. Ésta, aunque había cedido unos segundos durante la prueba, supo recuperarse y ambas decidieron el título en un apretado esprint.

XXXVII CROSS DANTZALEKU



C. Navarro cross corto. Absoluta mas.



1. Diego Miguelena (Hiru Herri) 15:10



2. David Pérez (Hiru Herri) 15:14



3. Israel Arbizu (Hiru Herri) 15:15





C. Navarro cross corto. Absoluta fem.



1. María Ordóñez (Beste Iruña) 17:14



2. Izaskun Beunza (Beste Iruña) 17:14



3. Marta Fernández (At. Ardoi) 19:28





C. Navarro cross Master35 masc.



1. Ion Sola (Hiru Herri) 15:30



2. Daniel Martínez (At. Ardoi) 15:52



3. Miguel Aristu (Hiru Herri) 16:08





C. Navarro cross Master 35 fem.



1. Izaskun Beunza (Beste Iruña) 17:14



2. Marta Malón (Beste Iruña) 19:38





C. Navarro cross Master 45 masc.



1. Gerardo Clemente (Hiru Herri) 17:01



2. Asier Latxeta (Beste Iruña) 17:11



3. Unai Barrio (At. Ardoi) 17:13





C. Navarro cross Master 45 fem.



1. Marta Muñoz (At. Ardoi) 20:05



2. Sagrario Izquierdo (Beste Iruña) 21:33





Popular. Absoluta masculina



1. Kevin Alves Pires (Hiru Herri) 16:56



2. Iker Iztueta Suquía (Txindoki) 17:18



3. Amets Calva Behrendt 18:54





Final individual JDN. Sub18 masc.



1. Mikel Abad (San Adrián) 20:51



2. Beñat Sanz de Acedo (Hiru Herri) 21:21



3. Aimar Domeño (Hiru Herri) 21:25





Final individual JDN. Sub18 fem.



1. María Alduán (Ribera Atlético) 26:18



2. Carlota Pereira (Ribera Atlético) 26:46



3. Niobe Arregui (Hiru Herri) 27:00





Final individual JDN. Sub16 masc.



1. Xabier M.Aranjuelo (Pamplona At) 17:43



2. Elías Benhal (Pamplona At) 17:47



3. Adrián Martínez (Hiru Herri) 17:52





Final individual JDN. Sub16 fem.



1. Gema Santesteban (San Adrián) 19:01



2. Ariadne Esparza (Iranzu) 19:54



3. Susana González (Iranzu) 19:58





Final individual JDN. Sub14 masc.



1. Gorka Villar (Iranzu) 7:51



2. Martín Argüelles (Hiru Herri) 8:00



3. Guillermo Sanz (Ribera Atlético) 8:22





Final individual JDN. Sub14 fem.



1. Paula Fernández (Ribera At) 8:20



2. Itziar Arrosagaray (Hiru Herri) 8:21



3. Lorea Méndez (Hiru Herri) 8:28





Final individual JDN. Sub12 masc.



1. Diego Miranda (Hiru Herri) 4:10



2. Oihan Azpiazu (Dantzaleku) 4:25



3. Ilyas Berraz (Cintruénigo) 4:28





Final individual JDN. Sub12 fem.



1. Naia Monreal (Tafalla) 4:28



2. Bega Romera (GANA) 4:41



3. Irune Veintemilla (Tafalla) 4:42





Final individual JDN. Sub10 mas.



1. Aiur Matías (Dantzaleku) 2:40



2. Tirso Esparza (At. Barañáin) 2:41



3. Ibon Díaz de Garayo (Hiru Herri) 2:43





Final individual JDN. Sub10 fem.



1. Irune Murie (GANA) 2:49



2. Naia Visiers (GANA) 2:50



3. Irati Betino (At. Barañáin) 2:58