Eugenio Cámara, el rey navarro del foso

Llevaba cinco años esperando, con tranquilidad, sin desesperarse. Y ésa ha sido una de las claves de que al final el gran salto haya salido. Eugenio Cámara consiguió en 2018 una marca de 15,27, que le consagraba como uno de los mejores triplistas jóvenes del país. Se colgaba la medalla de bronce en el Campeonato de España sub-23. Pero después de aquello no llegaron más éxitos. Durante varias temporadas, no hubo progresión y las lesiones se cebaron con el atleta tudelano, nacido en Bissau. Pero el pasado fin de semana terminó de atravesar de una vez el túnel. En un concurso impecable, superaba en tres ocasiones el récord navarro en pista cubierta para dejarlo en 15,36, y se clasificaba sexto absoluto.

No decayó en aquel momento y no se viene arriba ahora. “No me fijé en si era récord navarro, solo quería ir a por más. Además, en el salto de 15,33 no había cogido tabla y me quería ir satisfecho con un 15 y medio. Pero me voy muy contento de ser regular en 15,30”, explicaba ayer el saltador del Grupompleo, de 25 años.

Con su 1,93 de altura y 83 kg, unas piernas longilíneas de saltador, Cámara recuerda todo lo que ha pasado estos años. “Entre lesión y lesión, no conseguía arrancar, este año ha ido mejor en el tema físico y ha salido. He tenido lesiones musculares, me rompí el tobillo, pasé el covid... Estuve mal. Tuve que estar seis semanas encerrado en casa sin entrenar. Cuando volví me rompí el tobillo entrenando, era encadenar una tras otra. Hay momentos en los que se hacía duro, sobre todo cuando tenía que ir a rehabilitación y costaba, porque no avanzaba, no sabía qué hacer porque no me dolía pero seguía hinchado. Al principio tenía bastante miedo de volver a entrenar. Conforme aumentaba la intensidad, se hinchaba, empezaba a dolerme. Ya no sabía qué hacer. ¿Paro, no paro, qué hago?”, se preguntaba el joven en los peores momentos.

Han sido 5 años de espera para volver a mejorar su marca, pero ha demostrado una gran fortaleza mental. “Tú ves un obstáculo y sigues, no es cuestión de pensar en que no te salen las cosas, porque al final acaba saliendo. Soy fuerte mentalmente, pase lo que pase, creo que hay que seguir adelante. Dejar el atletismo no estaba entre mis planes. Si me duele, paro lo que tengo que parar, y cuando no me duela, sigo, y aguanto lo que pueda. Ha ido bastante bien y estoy satisfecho”, señala el joven atleta.

COMPETIR CON DÍAZ

En Gallur, sede del nacional indoor, tuvo la ocasión de compartir concurso con Jordan Díaz, plusmarquista español y la gran sensación mundial del triple. “Cuando salta, le miras, todos le miramos, para ver cómo lo hace o la marca que va a conseguir. Me gusta competir con gente superior a mí. No quiero pensar que soy el mejor de una prueba y ahí me quedo. Siempre quiero estar el segundo, no ser el primero. Es mejor que haya gente delante”, explica Cámara.

Los concursos son el caldo de cultivo de grandes amistades. “Es compañerismo, todos nos decimos: ‘Tú puedes’. Es como una cuadrilla de amigos. Llegan los campeonatos y coincides con gente que conoces desde hace tres o cuatro años. Es un pique amistoso y lo llevamos bien, no hay rencillas. Yo tenía por detrás uno y decía: ‘Ojalá salte más que yo para volver a pasarlo -risas-’”.

Miembro del Swan Team, dirigido por François Beoringyan. “Hay que seguir trabajando, pero me ha dicho que muy bien. Vuelven a salir las cosas. ¿Qué me aporta personalmente? Su carácter me ayuda a ser lo mejor que puedo entrenando, saca lo mejor de mí. Me exige pero no me rompe, sabe su límite”, describe el deportista ribero, que lleva cinco años a las órdenes del entrenador francés.

Cantera del Ribera Atlético, Cámara estudió en La Anunziata y en la ETI y actualmente estudia Ingeniería Eléctrica en Pamplona, carrera que espera acabar el año que viene. De niño, jugaba al fútbol como central en el Lourdes, pero un profesor de Gimnasia le dijo que se dedicara al atletismo porque se le daba bien correr. “Era un palillo, pero como era espigado y tenía las piernas largas me dijo que hiciera atletismo. El fútbol no me llama. Me llevaba todas por alto, con el pie... ¡Era central! Pero era leñero. De ahí viene que me gusten los piques”-ríe-.

En el Ribera empezó corriendo 400 m en pista cubierta. “Qué mal lo pasé, uno y no más -recuerda sonriente-. Pero empecé a hacer saltos y Héctor Viguera vio que tenía cualidades para hacer triple y me apuntó a una prueba de los Juegos Deportivos. Dije que bien pero me estaba dando una pereza... Llegué a Larrabide y no tenía ni idea ni de las tablas, los talonamientos ni de nada. Pero salté el primero y no me pareció tan difícil. Hice 11,50 y pico. Tenía 15 o 16 años. No me enteraba mucho de las marcabas. Luego me lo tomé más en serio y he llegado hasta aquí”, repasa Eugenio.

DE BISSAU A TUDELA

Nació en la capital de Guinea-Bissau, pequeño país africano que llegó a ser colonia portuguesa. Llegó a España con su madre, Binta, con un año y medio, primero a Madrid, donde había llegado a trabajar anteriormente su padre, Salifo, y después a Tudela. Su hermana Izaskun (2000) "no hace deporte" y su hermano Fernando (2004) juega al fútbol. “Cuando logré la marca se pusieron muy contentos, montaron una fiesta, se pusieron a saltar. Ya era hora. Siempre han estado apoyándome”, asegura el atleta, que afronta el resto de la temporada “con mucha ilusión”. “Sé que puedo saltar mucho más, ¡que empiece ya! Me gusta mucho competir, entrenar no tanto -bromea-”.