El Grupompleo, cuarto y sexto en Antequera

Antequera acogió el sábado 3 de diciembre el Campeonato de España de clubes sub-20, la primera cita del calendario bajo techo nacional, que contó con la participación del Grupompleo Pamplona Atlético. El club navarro consiguió dos buenas clasificaciones tanto con su equipo femenino, que fue sexto, como con el equipo masculino, que fue cuarto.

Destacaron las aportaciones de Alaine Hernández, que se impuso en el salto con pértiga, con 3,65; Nicolás Ardanaz, segundo en altura con 1,94; Raúl Planas, 6,70 en longitud; Iratxe Sarasola, tercera en los 200 con 25.51; Andrea Arilla, tercera en longitud, con 5,74. También se impuso el atleta federado por Navarra, aunque compitiendo como extranjero, Ayoub Zahir, procedente del Ribera Atlético. Su victoria llegó en los 400 m, con 51.97. Además, el madrileño del Grupompleo Juan Luis Bravo se llevó el triunfo individual en la pértiga con 5,10.

RÉCORD DE SAIOA SAN MIGUEL

Hay que destacar el récord navarro sub-18 de Saioa San Miguel en 800 m, con 2:19.33. La joven atleta del Grupompleo, que hoy cumple 17 años, rebajó la plusmarca de Ana Gayarre, que databa del 7 de marzo de 1999, con 2:20.04.

CLUBES MASCULINOS

1. Playas de Castellon 83

2. Trops-Cueva de Nerja 75

3. Go Fit Athletics 73

4. Grupompleo Pamplona At 56

5. Alcampo Scorpio 71 52

6. UCAM-Cartagena 47

7. DELSUR Coop La Palma 47

8. A.D. Marathon 34

CLUBES FEMENINOS

1. Playas de Castellon 95

2. Valencia Club Atletismo 82

3. Trops-Cueva de Nerja 63

4. CA Safor-Teika 56

5. A.D. Sprint 52

6. Grupompleo Pamplona At 47

7. Unicaja Jaen Paraiso Interior 38

8. A.D. Marathon 33