Manu Quijera, sexto en su debut en la Diamond

Manu Quijera debutó este sábado en la Diamond League y terminó en la sexta posición, por delante del polaco Marcin Krukowski y del portugués Leandro Ramos, tras conseguir un lanzamiento de 76,41 metros. El navarrodebutó este sábado en lay terminó en la sexta posición, por delante del polaco Marcin Krukowski y del portugués Leandro Ramos, tras conseguir un lanzamiento de 76,41 metros.

Esa marca la realizó en su primer intento, con lo que el atleta del Pamplona Atlético se llegó a colocar en tercera posición, sin embargo en los siguientes cinco intentos, sus rivales mejoraron sus marcas y terminó sexto. No fue un gran día para el atleta navarro, que ha llegado a realizar lanzamientos en esta temporada de hasta 83,28 metros, marca con la cual habría quedado en tercera posición.

El pamplonés se quedó impresionado con el gran ambiente y se mostró critico por su marca. “Había mucha gente, se ha vivido un ambientazo. Pero desde el primer lanzamiento de 76 metros me he encontrado sin chispa, sin fuerza. El resto ha ido de más a menos, en los últimos lanzamientos estaba cansado y me ha faltado algo de chispa. Era una oportunidad muy buena para conseguir puntos para el año que viene y mejorar ese puesto. He acabado sexto, que no es un mal resultado, pero creo podía haber aspirado a un cuarto”, comentó Quijera.

En esa cuarta posición terminó el letón Patriks Gailums, con una marca de 78,22 en su tercer intento.

En los tres primeros puestos se impusieron el actual subcampeón olímpico y mundial en 2017, el checo Jakub Vadlejch, con 86,68, por delante del alemán Julian Weber (84,84), campeón de Europa júnior en 2013, y el estadounidense Curtis Thompson (82,39).