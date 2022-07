De Zizur al mundo

Salir a correr siempre ha sido algo normal en casa de los Martínez-Etxarte de Zizur. Jesús y Elena, los padres de Asier , también se dedicaron al deporte de las dos zapatillas. Él, Jesús, un buen atleta aficionado; ella, Elena, una brillante vallista. Y el niño salió más a la madre, siendo finalista olímpico y, desde ayer, medallista en el Mundial.

Aunque el primer amor deportivo de Asier no fueron las diez vallas, sino el salto de altura. Hizo buenos resultados pero decidió bajar el listón aproximadamente un metro y hacerle caso a su madre. Había nacido un vallista. Un vallista que hoy divide su jornada entre Bilbao, donde estudia Ciencias Políticas, y Pamplona, donde entrena bajo la batuta de François Beoringyan, la persona que más ha creído en Asier después de él mismo.

Pasada la adolescencia, y con buenas marcas, Asier Martínez se lanzó a competir internacionalmente. Debutó en el Europeo sub 20 de 2019 y Enrique Llopis y Luis Salort, sus rivales por edad, le dejaron atrás. Volvió a la carga un año más tarde y esta vez fue la pareja catalana la que fue superada. El oro en el Campeonato de España Absoluto viajó a Zizur, como también lo hizo el disputado en el Europeo sub 23 unos meses más tarde. La ‘fiebre del oro’ le atacó fuerte en 2021. Batió el récord de España sub-23 de los 60 metros vallas hasta en cuatro ocasiones y también la marca nacional de 110 metros vallas sub 23. El pasado verano peleó hasta la extenuación para conseguir una mínima olímpica que logró en el Campeonato de España, donde fue segundo detrás de Orlando Ortega. Con su crono de 13.22, por fin había conseguido estar en Tokio.

TÉCNICA DEPURADA

Su físico es diferente al de sus rivales más poderosos. Su musculatura no tiene nada que ver con la de bestias como Grant Holloway, pero su técnica depurada le otorgó el sexto puesto olímpico tras superar, sin rozar siquiera, las 30 vallas que tuvo que superar en clasificaciones y final.

Tras el descorche olímpico, y con solo 22 primaveras, Asier mudó su piel de outsider por la de candidato a todo. Y así lo confirmó la pista de Eugene donde se vio a un Asier de bronce, fuerte y dominador que no se arruga ante la intimidación física de los gigantes de la distancia. Él es Asier y es de Zizur.