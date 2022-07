Asier Martínez, alucinado y con ropa prestada

Grant Holloway y Trey Cunningham cuando recibieron sus medallas. A su lado, entre incrédulo, fascinado y bloqueado, Asier Martínez parecía un extraño, alguien que pasaba por allí y no sabía qué hacer. Los yanquis empezaron con sus excentricidades, bromas y juegos con el peluche Big Foot. Asier, al margen. Una sonrisita, la foto de rigor con los dos y podio libre. Quería celebrarlo a su manera. Se bajó, se tiró en la hierba del Hayward Field y le saltaron las lágrimas. Eran las 5:20 hora española y ya le habían dado su bronce, una medalla tan inesperada que no se había ni preparado para recibirla. Tuvo que pedir ropa prestada para subir a por su presea porque no sabía dónde estaba la suya. Una chaqueta de una atleta y el pantalón de su amigo Enrique Llopis le sirvieron para ese momento. Fran Beoringyan, el hombre más orgulloso del mundo y el primero en recibir su abrazo emocionado, le quiso dejar su chaqueta, pero le quedaba grande. Copar las dos primeras posiciones de un Mundial en casa debe de dar subidón. Algo así les pasaría acuando recibieron sus medallas. A su lado, entre incrédulo, fascinado y bloqueado,parecía un extraño, alguien que pasaba por allí y no sabía qué hacer. Los yanquis empezaron con sus excentricidades, bromas y juegos con el peluche Big Foot. Asier, al margen. Una sonrisita, la foto de rigor con los dos y podio libre. Quería celebrarlo a su manera. Se bajó, se tiró en la hierba del Hayward Field y le saltaron las lágrimas. Eran las 5:20 hora española y ya le habían dado su bronce, una medalla tan inesperada que no se había ni preparado para recibirla. Tuvo que pedir ropa prestada para subir a por su presea porque no sabía dónde estaba la suya. Una chaqueta de una atleta y el pantalón de su amigo Enrique Llopis le sirvieron para ese momento., el hombre más orgulloso del mundo y el primero en recibir su abrazo emocionado, le quiso dejar su chaqueta, pero le quedaba grande.

Este lunes el técnico se levantó a las 6 de la mañana en la habitación del hotel de Oregón. Desvelado y feliz. Fran es un hombre que no suele expresar sus emociones, pero en las últimas horas ha dado rienda suelta a todas ellas. “Llevo una hora respondiendo whatsapps”, decía al otro lado del teléfono. “El objetivo era la final, aunque no era fácil. La semifinal era menos difícil que la eliminatoria, en la que no sabes cómo estás. Había competido con el resto aunque el americano -Cunningham- era favorito. Salió muy mal, el brasileño -Rodrigues- se mete en su calle y lo que pasó en París -fue obstaculizado en la Diamond League- le ha servido. Metió el codo y a partir de la cuarta y quinta valla se pegó una gran remontada. En la final, ya relajado porque el objetivo está cumplido, pero ya que estás, dices: ‘A por todas’”, resumía Beoringyan.

MARTINI, NO PUEDES FALLAR

Y llega la final. “De repente, se lesiona el jamaicano, ‘no puede ser’, el americano hace salida nula, ‘buah’... Yo pensaba: ‘Martini -así llama a Asier-, no puedes fallar, tienes que aprovecharla’. Y lo hizo”. Todo con Asier es curioso, hasta en una final en la que no se entera de que sus rivales faltan. Como se sabe, es miope y corre sin gafas ni lentillas. “Él se dio cuenta junto antes de salir, no vio que no estaba el jamaicano, y luego cuando echan al americano igual -risas-. Así que, como ya había ganado a los demás alguna vez, ‘no la cagues’”, bromeaba el técnico.

No estaba preparado para el podio. “Le dejé mi chaqueta pero le quedaba grande y le dejaron otra, Quique le dejó el pantalón, luego no encontraba las zapatillas porque todavía no se las habían devuelto. De película -risas-.

Se quedó todo el mundo para las ceremonias, la grada llena... Te impacta”.

“Le dije antes de calentar para la final: ‘Mereció la pena todo, esos viajes para el maldito visado. Sabía que no quería perderme esto por nada del mundo -se emociona-. Todo el mundo se alegra por él, le quieren y le admiran y además está marcando el camino”. Orgullo de entrenador.

Regreso a Pamplona el jueves en tren

Asier Martínez tiene programado su regreso a España el próximo jueves por la mañana. Su entrenador volverá en otro vuelo. Está previsto que tengan una recepción en el diario Marca. A continuación, tomarán un tren que les traerá a Pamplona. Será el punto final de esta aventura, pero no de la temporada, porque en agosto le espera otra gran cita: el Europeo de Múnich, que se disputará entre el 15 y el 21 de agosto.