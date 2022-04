Nuevo equipo, mismo reto

Llevan tantos años entre los mejores clubes de España -el equipo femenino es el decano de División de Honor- que ya no llama la atención que, temporada tras temporada, con bajas o sin ellas, con fichajes o sin ellos, consigan el hito de mantenerse entre la élite. Y ése es el gran mérito del, al que este año le espera el mismo reto pero con la que es probablemente la mayor diferencia desde hace dos décadas: cuatro de sus clubes convenidos ya no lo son, con lo que ello supone a la hora de reforzar el equipo en las ligas, y ya no está el irrepetible Asier Martínez . Pero, aun así, los responsables de la entidad de muestran orgullosos y convencidos de que de nuevo harán un gran papel en las ligas, que comienzan mañana.