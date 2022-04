La Federación de Atletismo defiende su competencia para organizar carreras de Trail-Running

Real Federación Española de Atletismo (RFEA) recalcó este jueves que tiene actualmente la competencia para organizar carreras y campeonatos de la modalidad de Trail-Running, pese a Larecalcó este jueves que tiene actualmente la, pese a una sentencia de la semana pasada a favor de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y respectivas federaciones autonómicas, a las que critica su "campaña de desprestigio emprendida" y su intento de "clara coacción" hacia el organismo y las Administraciones Públicas.

En un comunicado, la RFEF recordó que los estatutos de World Athletics, la Federación Internacional de Atletismo, definen a esta modalidad "como una especialidad del atletismo" y que sus federaciones miembro "son las competentes "para regularla "en sus respectivos territorios".

"La RFEA, como garante de la práctica del atletismo en todas sus especialidades y competiciones en España, tiene la responsabilidad de poner en marcha cuantas acciones sean necesarias para el fomento y buena práctica del Trail-Running en el territorio nacional. Esta obligación es consecuencia de su integración en World Athletics y así está articulado en sus estatutos conforme dispone el Ordenamiento Jurídico español para el reconocimiento de modalidades y especialidades deportivas", añadió.

El organismo que preside Raúl Chapado también deja claro que su "legitimidad competencial" se fundamenta también en una resolución de 2018 del Consejo Superior de Deportes que declara "fuera de toda duda que las especialidades de la RFEA y FEDME, no se solapan". Un dictamen que la FEDME y sus Federaciones Territoriales recurrieron ante la justicia, a la que solicitaron "medidas cautelares que fueron sistemáticamente desestimadas por los órganos competentes".

Así, la RFEA cita la sentencia, "firme" al no ser recurrida ante la Audiencia Nacional, de febrero de 2020 del Juzgado Central Contencioso-Administrativo nº 9 de Madrid desestimando el recurso de la Federaciód'entitats excursionistes de Catalunya, y la de julio de ese mismo año del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 4 que desestimaba "íntegramente" las reclamaciones de varias Federaciones Territoriales.

Esta última sentencia también es "firme" dado que en diciembre de 2021 el recurso fue desestimado por la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y no fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.

LA ÚLTIMA SENTENCIA "NO ES EJECUTABLE"

En cambio, la sentencia del pasado 31 de marzo, del Juzgado Central de lo contencioso-administrativo nº 5 de Madrid y a instancias de la FEDME y varias de sus Federaciones Autonómicas, sí declaró la resolución del CSD "no ajustada a Derecho", aunque la RFEA puntualiza que el dictamen no es "firme" al no haberse acabado el plazo para interponer recurso y, por lo tanto, "no es ejecutable", mientras que sí debe ser "acatada" la referida sentencia de la Audiencia Nacional por ser "una instancia superior y ser firme y definitiva".

"Por lo tanto, atendiendo a la legalidad vigente, queda claro que las competencias para el fomento y la organización de competiciones oficiales de Trail-Running en el ámbito estatal corresponden en exclusiva a la RFEA. Ante dicha realidad legal, no caben interpretaciones sesgadas o interesadas", advierte la RFEA.

Además, la federación aprovecha para "denunciar públicamente la campaña de desprestigio emprendida" por la FEDME y sus respectivas federaciones autonómicas "con una clara intención de desacreditar pública e institucionalmente a esta RFEA" y que han tenido, "desde antes incluso de la publicación de la resolución recurrida", este comportamiento impropio, coactivo e intimidante que quiebra todos los principios de respeto y tolerancia exigido entre entidades deportivas".

"Las actuaciones llevadas a cabo por las citadas entidades solo pueden ser consideradas como una clara coacción hacia las Administraciones Públicas, la propia RFEA y sus Federaciones Autonómicasintegradas, así como a los organizadores de eventos oficiales de Trail-Running, quienes han tenido que soportar durante este tiempo unos ataques que son de todo punto inaceptables y que están causandounos graves perjuicios que no dudaremos en reclamar", sentenció.