Izaskun Osés: “Estoy contenta porque han sido unos años muy complicados”

Izaskun Osés logró un diploma en los 1.500 metros T13 en Tokio. Terminó en la sexta posición y con marca personal. Para ella, han sido cinco años muy duros de preparación.

“Estoy muy contenta porque han sido unos años muy complicados. Llegué, hice marca y el sexto puesto para mí está muy bien. Lo di todo, no tenía nada más. La pena es que no hubo un día entre medio, en el 1.500 no me recuperé”, comenta Osés.

La atleta navarra no tuvo ni 24 horas para recuperar entre semifinal y final. “En principio, el 1.500 iba a ser final directa. Dos días antes antes avisaron que había semifinal, a menos de 24 horas de la final, que es una locura, porque siempre hay un día de descanso. Fui a la semifinal con muchas ganas y tranquila, corrí muy a gusto y me quedé con muy buena sensación. Para cuando nos metimos a la cama eran las dos de la mañana. No dormí nada. Estoy muy contenta porque lo di todo, pero en la final salí cansada desde el metro cero”.

A pesar del coronavirus, Izaskun Osés ha sumado una vivencia paralímpica más. “Hemos estado muy a gusto. En la villa ha sido diferente, no te relacionabas casi nada con otros países. Lejos de eso, lo demás ha sido normal”. Aunque confiesa que intentaban relacionarse con los demás. “En Río siempre había zonas comunes y se juntaba mucho la gente. En Tokio nos poníamos en un banco en la entrada y esperábamos haber quién venía”, cuenta.

La navarra ha pasado cinco años muy duros y aunque no descarta París 2024, quiere descansar un tiempo. “Ahora no me planteo nada, vacaciones a disfrutar con mi hijo y con mi marido. De momento me he planteado volver a entrenar. París no lo descarto, pero tampoco sé muy bien. Necesito unos meses de tranquilidad”.