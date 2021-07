Adrián Vallés sigue sin saber si irá a los Juegos

Adrián Vallés de la inclusión en el ranking de World Athletics Road to Tokyo. El pertiguista navarro había hecho bien sus cálculos. Aunque ayer por la mañana apareció en el puesto 32º, que le colocaría directamente entre los elegidos, ya que son 32 los atletas de esta disciplina que acudirán a los volvió a caer al puesto 33 que ocupaba. Su promedio, 1.215 puntos, le sitúa a sólo 3 del último en entrar en la nómina de 32, el japonés Masaki Ejima. Un puesto. 3 puntos. Eso es lo que separa ade la inclusión en el ranking de. El pertiguista navarro había hecho bien sus cálculos. Aunque ayer por la mañana apareció en el puesto 32º, que le colocaría directamente entre los elegidos, ya que sona los Juegos Olímpicos , con el paso de las horas. Su promedio, 1.215 puntos, le sitúa a sólo 3 del último en entrar en la nómina de 32, el japonés

Es una diferencia tan pequeña que se entiende la frustración del navarro al finalizar el Campeonato de España Absoluto en segunda posición, con 5,50. Sabía que saltar 5,60 y quedar primero le daba el billete a Tokio, pero no pudo con la altura necesaria.

Volvió a intentarlo el martes en Larrabide. Pero esta vez el reto era todavía más complicado. Sin el marco de un campeonato oficial y sin la presión de la competición o los rivales, Vallés debía igualar su mejor marca personal, 5,70, para alcanzar su sueño.

Tampoco pudo ser y, a pesar de los ánimos de la afición, se quedó en 5,40. Sin embargo, abría una puerta a la esperanza. Alguno de los atletas que le precede en la lista podría caer de las convocatorias de sus selecciones. No está todo perdido. Por ejemplo, el italiano Claudio Stecchi, que por marcas conseguidas anteriormente se encuentra por encima, el 24º, no ha competido desde el año pasado y se operó en febrero de la rodilla. Todo está en el aire.

En el atletismo, se cuenta el periodo entre el 1 de mayo de 2019 y el pasado martes 29 para las mínimas y el 30 de junio de 2019 y el martes para el World Ranking, excluyendo por la pandemia lo logrado entre el 6 de abril y el 30 de noviembre de 2020.

El ranking liderado por el plusmarquista mundial, el sueco Armand Duplantis, con 6,18, cuenta también con nombres como el estadounidense Sam Kendricks y el francés Renaud Lavillenie, ambos con 6,06. También han superado los míticos 6 metros el polaco Piotr Lisek y otro joven estadounidense, KC Lightfoot.

La mínima olímpica para obtener el billete directo era 5,80. El otro camino es el que emprendió Vallés. Coger su bolsa y sus pértigas y recorrerse campeonatos y mítines de alta puntuación para sumar enteros. De esta forma, siempre ha estado con opciones. Y aún le quedan.

SERGIO FERNÁNDEZ, 28º DE 40

El ranking Road to Tokyo publicado ayer es el definitivo, ya que se han incluido los y las atletas invitados. Lo que no es definitivo es el listado de quienes irán a los Juegos, porque hay que esperar a que la Federación Española de Atletismo (RFEA) dé la selección en próximos días (se espera que sea el día 5 de julio). Será entonces cuando se determine si Adrián Vallés acude o no, y también se haga público que acude Sergio Fernández.

está situado de sobra en puestos de ranking, tras ser campeón de España con 49.55, y ocupa el puesto 28 de los 40 que pasan en los 400 m vallas. Sin embargo, en la lista ofrecida ayer por el Comité Olímpico Español, el navarro no aparece, como el resto de atletas pendientes de ranking. Sus nombres los dará a conocer la RFEA. El de Barañáin , tras ser campeón de España con, y ocupa el puesto 28 de los 40 que pasan en los. Sin embargo, en la lista ofrecida ayer por el, el navarro no aparece, como el resto de atletas pendientes de ranking. Sus nombres los dará a conocer la RFEA.

ASIER, ENTRE LOS 26 CON MÍNIMA

Asier Martínez, que consiguió el domingo la mínima olímpica al correr en 13.31 (se pedía 13.32) en el nacional absoluto, es uno de los 26 atletas en todo el mundo que ha conseguido ese billete directo. Se han admitido once posiciones por ranking y tres invitaciones para redondear los 40 participantes en los 110 m vallas.

Manu Quijera se quedó muy cerca, en el puesto 38, cuando marchaban a Tokio 32 lanzadores de jabalina. El guipuzcoano Odei Jainaga sí ha entrado, en el puesto 31. Miren Bartolomé se ha quedado en la plaza 46 y Maitane Melero en la 53.

En cuanto a la representación nacional, el COE ha incluido a todos los atletas que han logrado la mínima, 37, y quedan pendientes 11, entre ellos Sergio Fernández y Adrián Vallés. Acuden por tanto 48 (31 hombres y 17 mujeres), la más numerosa de todo el deporte español en Tokio.

No faltarán las primeras espadas: Ana Peleteiro, Orlando Ortega, Fernando Carro, Javier Cienfuegos, Mohamed Katir, Esther Guerrero o Pablo Torrijos, además de la apuesta segura de la marcha, tanto masculina como femenina, y con un nombre propio: Jesús García Bragado, que se retira en sus séptimos Juegos.