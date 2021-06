Adei Larraz:“Tengo que asimilarlo”

Actualizada 22/06/2021 a las 06:00

El sábado llegó una gran sorpresa en la carrera de 100 en la reunión de Ordizia. El más sorprendido, el protagonista, Adei Larraz, el nuevo rey de la velocidad navarra. El atleta de Barañáin batió, a sus 24 años, el récord navarro absoluto del hectómetro, dejando fuera del listado a los dos poseedores de la plusmarca, Javi Sanz y Asier Martínez. Pero es que lo hizo rebajando en 26 centésimas su marca: de 10.80 a un prodigioso 10.54.





Ha estado entrenando como una hormiguita y de repente ha llegado el zarpazo en Ordizia. ¿Qué ocurrió?

Yo fue a competir como siempre. En el calentamiento me vi bien en los primeros apoyos, notaba que podía hacer algo. El tiempo acompañaba y dije: “Hoy puede pasar algo”. Me presenté en la semifinal y llegué primero, con una marca de 10.66 que me sacó la sonrisa de oreja a oreja. Luego cuando vi el +2,1 de viento y dije: “¡Vaya!” Por esa razón, casi nunca celebro nada. Fui consciente de que para la final podía mejorar más aspectos, como la salida. Me lo repetía en la cabeza: “Sal más explosivo, apoyos, tú a lo tuyo, no te fijes en los demás, sólo en tu calle”. Llegó la final, me posicioné, listos, ya y fui a tope. Cuando giré la mirada a la izquierda y vi 10.52 dije: “¡No puede ser!”

¿Le dieron 10.52 al principio?

Sí, luego lo corrigieron a 10.54.

¿Y qué se le pasó por la cabeza?

En ese momento, nada -sonríe-. Me vino Jorge (Illarramendi) y me dijo: “¿Qué has hecho?” Yo hasta que no viera el viento no quería hacer nada. Estuvimos mirando y cuando salió +1.0 y 10.54 éstos me levantaron y me hicieron la silla. Más emocionado no puedo estar.

Imagino que cuesta aterrizar, pero ha dejado fuera de la tabla de récords del 100 a Javi Sanz y Asier Martínez, nada menos.

Está ahí, pero tengo un tremendo respeto a estos atletas. Asier hizo 10.55 viniendo del 110 vallas y está más pletórico que nunca. Javi es el referente de todo velocista navarro. De hecho me felicitó a los 10 minutos.

¿Qué le dijo?

Enhorabuena, campeón, te lo mereces.

¿Qué hay detrás de una marca como ésta?

Éste es el año en el que más tiempo he empleado para el atletismo, porque el trabajo me lo permitía. He hecho siete sesiones por semana, doblando los martes. Hay mucho sacrificio. Mi entrenador, Félix Navarro, sabe llevarme más que nadie y decirme: “Paciencia, que todo sale”. Ves que los de al lado progresan tanto: Asier, Iñigo Pérez... Y piensas: “¡A ver si me sale algo!”

Tiene fuertes compañeros de viaje...

Sí. Desde el campeonato navarro, donde corrí con Pedro Cobo los 100 empezó a saltar la chispilla. Después hice marca personal en 200 y récord navarro en relevos y fue un chute para la cabeza. Pensé: “Ya estás ahí, Adei”.

¿Cómo afronta el Absoluto?

Estoy pensando qué hacer. Arrastro una lesión en el psoas y no sé si hacer el 100 y el 200, porque no puedo fallar en el relevo. Tengo que valorarlo con mi entrenador.

Así que ha conseguido el récord medio lesionado...

Desde febrero ando arrastras con el psoas y el cuádriceps. Tenía un edema muscular que ya he recuperado pero siento como una chincheta. Con crema de calor consigo que se me pase. El otro día lo noté un montón, pero me unté y me masajeé hasta que hiciera efecto.

¿Cómo han reaccionado su familia y amigos tras lo que ha logrado?

Están muy emocionados. Mi madre y mi tía estaban en casa de mis abuelos. Les dije que estaba en la final y que les pasaba el enlace para poder verlo. Después tenía un montón de mensajes. Me emocioné mucho. El domingo estuve con ellos y estuve con la lagrimilla.

¿Es consciente de que nadie ha corrido más que usted los 100 en Navarra?

No -risas-. Tengo que asimilarlo y seguir avanzando.